6 жовтня — яке церковне свято, не відмовляйте в милостині і приводьте для знайомства наречену

Завтра, 6 жовтня, в православному календарі день пам’яті апостола Фоми. Апостол Фома був одним із дванадцяти учнів Ісуса Христа, які проповідували Євангеліє у різних країнах. Він відомий своїм сумнівом у Воскресінні Христа, доки не побачив і не торкнувся його ран.

Життя апостола Фоми було пов’язане з проповіддю Євангелія в різних країнах світу. Після Вознесіння Господнього, апостол Фома отримав Парфію (сучасний Іран) і Індію як місця своєї проповіді. Він вирушив спочатку в Парфію, де заснував громади в Месопотамії, Медії, Персії і Карманії.

Згодом він прибув до Індії, де зустрівся з царем Гондофором і перетворив його на християнина. Він також збудував для нього палац і церкву, які стали свідками його чудес. В Індії апостол Фома засновував громади в Малабарському узбережжі, Малакці, Сокотре і Мирре.

Апостол Фома страждав від переслідувань язичників, які не хотіли прийняти християнську віру. Вони кидалися на нього каменями, стріляли з луків і навіть одного разу спалили його хату. Якось язичники спробували спалити його на багатті, але вогонь не зачепив апостола.

Останнє мучеництво апостола Фоми відбулося близько 72 року н.е. на горі Ст. Томаса поблизу Мадраса (сучасний Ченнаї) в Індії. Там він молився в печері, коли до нього підкрався язичницький жрець і пронизав його списом. Апостол Фома помер, прославляючи Бога і передавши своєму учневі свою евангельську книгу.

Мощі апостола Фоми були перенесені в різні місця: спочатку в Едессу (сучасний Урфа) в Сирії, потім в Константинополь (сучасний Стамбул) в Туреччині, потім в Ортону в Італії, де зберігаються до сих пір. Деякі частини мощей також почесно почивають у Римському соборi Святого Петра та у соборi Святого Марка у Венецiї. По всьому свiту iснують храми, присвяченi апостолу Фомi, де вiн шанується як святий.

Прикмети 6 жовтня

Народні прикмети 6 жовтня / Фото: Pexels

Безвітряний день вказує на те, що скоро прийдуть справжні холода.

Дим стелиться по землі — чекайте на погану погоду.

Випав сніг, але на деревах ще є листя — сніг швидко розстане і на зиму ще можна не чекати.

Що завтра не можна робити

Цього дня під забороною були будь-які невиправдані трати грошей. Також не варто лінуватися і лежати весь день в ліжку. Дівчатам в давнину заборонялося влаштовувати вечорниці, тому що не можна було багато розмовляти. А ще не можна було відмовляти в милостині, тому що тоді накличите на себе нещастя.

Що можна робити завтра

На Фому наші предки традиційно пекли хліб, а потім залишки роздавали тим, хто їх потребував. Вважалося, що день сприятливий для знайомства батьків з потенційною нареченою, тому молоді хлопці часто запрошували до батьківського дому дівчат, які їх подобалися.

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