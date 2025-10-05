Церковне свято 6 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 6 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Томи. Про його дитинство та родину в Євангеліях майже нічого не відомо. Зазвичай його описують як людини серйозної, глибокої та розважливої, схильної до роздумів.

Тома став учнем Ісуса Христа ще під час Його земного служіння. Він супроводжував Христа під час проповіді, чудес та навчання людей. В Євангелії від Івана він проявив себе як людина сумнівів і роздумів, тому отримав прізвисько “Невірний Тома”.

Хоча Тома сумнівався, він також був відданим учнем. У момент, коли інші апостоли боялися йти проповідувати, він готовий був йти до країв світу.

Після Вознесіння Христа апостол Тома вирушив із проповіддю до Індії (на територію сучасних штатів Керала та Таміл Наду). За церковною традицією, він приніс християнство до Індії й заснував там кілька християнських громад, які збереглися до сьогодні і відомі як Сирійські християни Індії (Ставці святого Томи).

Святий Тома загинув як мученик приблизно 72 року за правління короля Мілінди або під час правління інших місцевих царів.

Прикмети 6 жовтня

Народні прикмети 6 жовтня / © unsplash.com

Ясна погода 6 жовтня — на теплу і сонячну осінь.

Туман вранці — до морозів у листопаді.

Дощ — зима буде сніжною і вітряною.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, у цей день не варто відмовляти голодному в хлібі — інакше самому доведеться відчути нестачу.

Що можна робити завтра

Апостолу Томі моляться як захиснику щирого добробуту та покровителю всіх, хто чесно і сумлінно працює, дякуючи йому за підтримку в будь-яких справах. У давнину на його день випікали коровай або свіжий хліб, а окраєць від нього обов’язково віддавали хворому — вірили, що цей шматочок здатен полегшити навіть найважчу недугу.