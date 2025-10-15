Як зробити погреб сухим / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Є перевірений десятиліттями метод, яким користувалися ще наші дідусі, — завдяки йому врожай зберігався без вологи й псування.

Усе, що знадобиться, — відро води та 600 мл простого й недорогого засобу. Мова про звичайну “Білизну” — потужний помічник у боротьбі з грибком.

Спершу повністю звільняємо льох від запасів і сміття. Далі готуємо розчин: у воду додаємо “Білизну” та дві столові ложки харчової соди, ретельно перемішуємо.

Реклама

Отриманим розчином обробляємо всі поверхні приміщення — стіни, стелю, полиці та особливо кути, де пліснява з’являється найчастіше.

Після дезінфекції залишаємо льох добре провітритися й даємо засобу повністю висохнути. Лише тоді повертаємо овочі, консервацію та інші запаси на місце.