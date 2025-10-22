- Дата публікації
7 багаторічників, які варто встигнути посадити в жовтні, щоб сад зацвів уже навесні
Поки не прийшли морози, садівники радять скористатися нагодою і висадити багаторічники, які забезпечать весняне цвітіння.
Жовтень — не час прощатися з садом, а чудова нагода дати йому нове життя. Осінне садіння допоможе багаторічним рослинам укоренитися до морозів і вже навесні подарує яскраве цвітіння.
Про це повідомило видання House Beautiful.
Фахівець із British Garden Centres Джуліан Палфраманд пояснює, що теплий ґрунт і прохолодне повітря створюють ідеальні умови для розвитку коренів. Головне — добре підготувати посадкову яму, забезпечити дренаж, рясно полити й замульчувати ґрунт, щоб захистити рослини від холоду.
Ось сім рослин, які зараз саме час висадити:
Шавлія
Барвиста шавлія має чудовий вигляд на сонячних бордюрах і може квітнути навіть узимку за м’якої погоди. Вибирайте захищене від вітру місце з добрим дренажем — і вона щороку тішитиме рожевими, білими чи фіолетовими відтінками.
Півонії
Півонії цінують за розкішне цвітіння і витривалість. Висаджуйте їх у пухкий родючий ґрунт, розміщуючи бруньки лише на кілька сантиметрів під поверхнею — так вони краще приживуться.
Ґаура
Ніжні квіти, схожі на метеликів, роблять цю рослину справжньою окрасою клумби. Вона цвіте до листопада, а легкий шар мульчі допоможе їй пережити зиму.
Димчастий кущ
Його пурпурове листя і легкі суцвіття створюють ефект «димки» в саду. Саджанці потребують регулярного поливання протягом перших років.
Гейхера (коралові дзвіночки)
Невибаглива й декоративна. Її кольорове листя прикрасить навіть тінисті куточки саду, додаючи барв у похмурі дні.
Вербена
Створює ніжну фіолетову «хмару» квітів та приваблює метеликів і бджіл. Добре переносить прохолодну осінь і залишається декоративною до заморозків.
Хризантеми
Осіння класика, яка квітне найпишніше саме зараз. Висадіть їх на сонячному місці та замульчуйте основу — так вони без проблем перезимують.
