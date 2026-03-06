ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

7 березня — яке церковне свято, що не можна робити з рослинами цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 7 березня

Церковне свято 7 березня / © pexels.com

Завтра, 7 березня, в православному календарі день пам’яті святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших. Священномученики Василій, Єфрем, Капітон та інші є видатними угодниками Божими, які своїм життям і мученицькою смертю засвідчили непохитну віру в Христа і жертовну любов до Церкви. Їхні подвиги відзначаються в історії християнства як приклад стійкості у вірі та мужності перед лицем гонінь.

Священномученики жили у часи, коли християнська віра піддавалася жорстоким переслідуванням. Вони були ревними служителями Церкви: виконували пастирські обов’язки, звершували таїнства, наставляли паству у доброті та істині, проповідуючи Євангеліє Христове. Їхні життя були сповнені молитви, посту та служіння ближнім.

Через свою непохитну віру вони стали об’єктом переслідувань від влади, яка вбачала у християнстві загрозу своєму пануванню. Священномученики зазнали тортур та приниження, але залишилися вірними Христу до кінця. Мученицька смерть Василія, Єфрема, Капітона та інших стала свідченням їхньої любові до Бога і Церкви та зразком для наступних поколінь вірних.

Прикмети 7 березня

Народні прикмети 7 березня / © unsplash.com

Народні прикмети 7 березня / © unsplash.com

  • Світло-рожевий або золотистий світанок — до гарної та теплої погоди.

  • Голуби воркують, синиці сідають на гнізда — очікується потепління.

  • Туманний ранок чи день говорить про вологе літо попереду.

Що завтра не можна робити

а народними повір’ями це не найкращий день для конфліктів: сварки та з’ясування стосунків можуть затягнутися надовго і принести непотрібні образи. Також не радять братися за пересадження квітів або висаджування нових рослин — вони можуть погано прижитися і не дати бажаного росту.

Що можна робити завтра

За народними спостереженнями, цього дня з дахів часто капає вода. Старі люди вважали, що це символічне «змивання» людських гріхів, тож день добре присвятити очищенню душі, щирим молитвам і роздумам про власні вчинки.

Дата публікації
Кількість переглядів
168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie