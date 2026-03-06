Церковне свято 7 березня / © pexels.com

Реклама

Завтра, 7 березня, в православному календарі день пам’яті святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших. Священномученики Василій, Єфрем, Капітон та інші є видатними угодниками Божими, які своїм життям і мученицькою смертю засвідчили непохитну віру в Христа і жертовну любов до Церкви. Їхні подвиги відзначаються в історії християнства як приклад стійкості у вірі та мужності перед лицем гонінь.

Священномученики жили у часи, коли християнська віра піддавалася жорстоким переслідуванням. Вони були ревними служителями Церкви: виконували пастирські обов’язки, звершували таїнства, наставляли паству у доброті та істині, проповідуючи Євангеліє Христове. Їхні життя були сповнені молитви, посту та служіння ближнім.

Через свою непохитну віру вони стали об’єктом переслідувань від влади, яка вбачала у християнстві загрозу своєму пануванню. Священномученики зазнали тортур та приниження, але залишилися вірними Христу до кінця. Мученицька смерть Василія, Єфрема, Капітона та інших стала свідченням їхньої любові до Бога і Церкви та зразком для наступних поколінь вірних.

Реклама

Прикмети 7 березня

Народні прикмети 7 березня / © unsplash.com

Світло-рожевий або золотистий світанок — до гарної та теплої погоди.

Голуби воркують, синиці сідають на гнізда — очікується потепління.

Туманний ранок чи день говорить про вологе літо попереду.

Що завтра не можна робити

а народними повір’ями це не найкращий день для конфліктів: сварки та з’ясування стосунків можуть затягнутися надовго і принести непотрібні образи. Також не радять братися за пересадження квітів або висаджування нових рослин — вони можуть погано прижитися і не дати бажаного росту.

Що можна робити завтра

За народними спостереженнями, цього дня з дахів часто капає вода. Старі люди вважали, що це символічне «змивання» людських гріхів, тож день добре присвятити очищенню душі, щирим молитвам і роздумам про власні вчинки.