7 березня — яке церковне свято, чому потрібно утриматися від сварок з коханими людьми

Завтра, 7 березня, в православному календарі день пам’яті священномучеників, які в Херсонесі єпископствували — Василя, Єфрема, Капітона, Євгена та інших. Святий Василь був єпископом в Херсонесі. Він віддав своє життя за віру і залишився вірним християнству. Святий Єфрем також був єпископом Херсонесу. Він був мучеником і відмовився від ісламу. Святий Капітон, єпископ, який також служив в Херсонесі. Він став мучеником за свою віру.

Церковне свято 7 березня — день пам'яті святого Павла Препростого

Його прозвали "Препростим" через його простосердечність та незлобливість. Він був одружений, але, дізнавшись про невірність дружини, він залишив її і вирушив у пустелю до преподобного Антонія Великого. Там, завдяки своєму послуху та благочестивості, він досяг високого духовного зростання. Святий Павло Препростий мав владу над вигнанням бісів.

Прикмети 7 березня

Народні прикмети 7 березня / Фото: Pexels

Якщо погода зіпсувалося, стало раптом пасмурно — наступного дня можливий мороз.

На заході небо червоне — вітер посилиться.

Побачити в небі першу ластівку — рік буде щасливим та урожайним.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна нічого підбирати з землі, особливо молодим дівчатам. Наші пращури вірили, що така річ може нести у собі сильну негативну енергію. Краще не пересаджувати кімнатні квіти — рослини на новому місці не приживуться. А ще утримайтеся від сварок з коханими людьми — вони затягнуться надовго і можуть стати причиною розлучення.

Що можна робити завтра

Цей день вважається сприятливим для того, щоб розповісти про свої почуття. Також варто загадати бажання — вважається, що воно обов'язково збудеться. Селяни починали вже проводити генеральне прибирання оселі перед весняним теплом.

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