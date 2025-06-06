Церковне свято 7 червня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 7 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. У період, коли імператор Діоклетіан розгорнув масове переслідування християн, Теодот не зламався. Відданий своїй пастві та Господу, він сміливо стояв на захисті істини, незважаючи на загрози смерті. Його серце палахкотіло любов’ю до Бога і людям, а розум — непохитною рішучістю залишатися вірним навіть у найстрашніших випробуваннях.

Він пережив численні тортури та приниження, які не змогли зламати його духа. Нарешті, за наказом влади, цей великий мученик прийняв смерть через усікновення мечем. Це був 303 рік.

Прикмети 7 червня

Народні прикмети 7 червня / © unsplash.com

Ранкова роса вказує на хороший урожай зернових.

Сильний вітер — найближчими днями буде зміна погоди на гірше.

Ввечері гроза або хмарно — до дощів найближчими днями.

Що завтра не можна робити

Це особливий день, коли не можна братися за рукоділля — у вас нічого путнього не вийде. Краще не думати про сватання — відмовлять. Не можна підходити близько до відкритих водойм, вважається, що русалки дуже активні і можуть затягнути на дно.

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Що можна робити завтра

До святого Теодота звертаються з молитвами про хороший врожай, захист полів від негоди. Згідно з народними повір’ями, жінки цього дня влаштовували день прибирання і прання. Вірили, що цей ритуал відкриває двері до добробуту.