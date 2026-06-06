Церковне свято 7 червня / © pexels.com

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Завтра, 7 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. Діяльність святого Теодота припадає на кінець III — початок IV століття, коли християни в Римській імперії зазнавали систематичних переслідувань. Особливо складною ситуація була в Малій Азії, зокрема в регіоні Галатії, де розташовувалося місто Анкара (давня Анкіра).

Саме тут Теодот виконував служіння єпископа, опікуючись громадою вірних у часи, коли сповідування Христа могло коштувати життя.

Як єпископ, Теодот вирізнявся милосердям, глибокою вірою та здатністю підтримувати християн у періоди страху й утисків. Йому приписують активну допомогу тим, хто відмовлявся зректися віри під тиском влади, а також духовну підтримку ув’язнених і приречених на страту.

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У традиції Церкви він постає як пастир, що не залишив свою паству навіть тоді, коли переслідування набули особливої жорстокості.

Під час чергової хвилі гонінь на християн Теодот був заарештований. Його піддали допитам і катуванням, вимагаючи зректися Христа та принести жертви язичницьким богам.

Однак єпископ залишився непохитним у своїй вірі. Його мужність і духовна твердість стали свідченням для багатьох сучасників.

Згідно з церковним переданням, святий прийняв мученицьку смерть, засвідчивши свою вірність Христу до останнього подиху. Його жертва стала частиною великого сонму ранньохристиянських мучеників, які заклали духовні основи Церкви.

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Прикмети 7 червня

Народні прикмети 7 червня / © pexels.com

Якщо ранок ясний і тихий — літо буде теплим і врожайним.

Рясна роса зранку — до погожого, але спекотного дня.

Дощ цього дня — на довгу й вологу погоду в червні.

Що завтра не можна робити

За народними уявленнями, у цей день дозволяється працювати лише до полудня і лише за крайньої потреби. Також існувала заборона на фінансові справи: не радили ані позичати гроші, ані брати в борг, щоб не накликати нестачу й непевність у майбутньому.

Що можна робити завтра

У народній традиції цей день закріпився під назвами «Федотів день» і «Федот Урожайник». У давнину саме з цього часу нерідко розпочинали посів жита, пов’язуючи дату з початком важливих сільськогосподарських робіт і надією на щедрий врожай.

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