7 червня — яке церковне свято, чому краще відкласти освідчення в коханні на інший день

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 7 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. Про життя святого Теодота відомо мало. Церква розказує, що він жив за часів, коли царювали Диоклитіян і Максиміян в Анкирі Галатійській. То були буремні для християн часи, адже їх ловили, катували, а потім їхні тіла викидали псам на поживу. Теодот таємно ховав всі тіла християн.

Якось він виніс з озера тіла семи мучеників і поховав їх. Теодота побачив за цим заняттям Теоктекн-ігемон, наказав схопити і довго та жорстоко мучив. Всі страждання прийняв святий з мужністю і під кінець його стратили мечем.

Прикмети 7 червня

Народні прикмети 7 червня / Фото: Unsplash

Спекотна погода за вікном — буде великий урожай зерна.

Дощить — до гарного урожаю пшениці.

Ввечері голосно квакають жаби — до хорошої погоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто освідчуватися в коханні, свататися чи запрошувати на побачення. Кажуть, що всі стосунки швидко зіпсуються, а після освідчення на вас чекає відмова. Також заборонено розповідати іншим про свої плани на майбутнє.

Що можна робити завтра

Хорошим знаком цього дня вважалося, якщо одягнути прикраси з золота. Цей метал в давнину вважався символом сонця, а воно, своєю чергою, символізувало здоров'я, енергію.

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