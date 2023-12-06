7 грудня — яке церковне свято, чому на Амвросія краще відмовитися від придбання нових речей

Завтра, 7 грудня, в православному календарі день пам’яті святителя Амвросія. Святитель Амвросій був сміливим захисником православної віри проти аріанської єресі, яка заперечувала божественність Христа. Він також боровся проти язичництва і сприяв його знищенню в імперії. Він не боявся давати опір навіть імператорам, коли вони порушували закони Божі. Наприклад, він не дозволив імператору Феодосію І увійти до храму після того, як той наказав розстріляти повстанців у Фесалонікі. Він змусив імператора покаятися і прийняти церковну покуту за свій злочин.

Святитель Амвросій був також великим учителем і письменником. Він написав багато творів з богослов’я, екзегези, етики, історії, гімнографії та інших тем. Він був одним з Отців Церкви, які сформували християнську доктрину і традицію. Він також вплинув на перетворення святого Августина, який став одним з найбільших богословів Західної Церкви. Святитель Амвросій помер 397 року і був похований у базиліці, яка носить його ім’я. Він шанується як святий і церковний вчитель у католицькій, православній і протестантських церквах.

Прикмети 7 грудня

Народні прикмети 7 грудня / Фото: Pexels

Мокрий сніг іде — до дощового літа.

Навколо сонця туман — до заметілі.

Ясна погода — скоро прийде сильне похолодання.

Що завтра не можна робити

Краще не влаштовувати гучні гуляння на Амвросія, тому що можна накликати на себе хвороби та нещастя. Також варто відмовитися від придбання нових речей, особливо дорогих. Наші предки вірили, що вони швидко зіпсуються і не принесуть задоволення.

Що можна робити завтра

В давнину на Амвросія намагалися проводити вечір в тихому родинному колі. Така вечеря стане справжнім єднанням вашої сім'ї. Починали вже готуватися до Різдва. Жінки прибирали в оселі, а чоловіки різали свиней, гусей, качок.

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