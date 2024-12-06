7 грудня — яке церковне свято, чому жінкам забороняється шити і в'язати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 7 грудня, в православному календарі день пам’яті святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського. Амвросій народився в родині високопоставлених римських чиновників, ймовірно в 340 році. Його батько, Амвросій Старший, був префектом Галлії, а мати, також християнка, виховувала сина в християнському дусі. Амвросій отримав класичну освіту, навчався праву та риторці, спочатку працював як державний службовець і досяг посади префекта в Медіолані.

Амвросій був справжнім вірянином, але до обрання єпископом Медіолана він не був духовною особою. Відомо, що після смерті єпископа Авсентія 374 року в Медіолані виник великий конфлікт між аріанами і нікеанами (тими, хто сповідував традиційну християнську віру). Амвросій як префект прагнув забезпечити мир і єдність у місті, коли, за переказами, він виступив як посередник у спорах між сторонами. Він виступив з риторичними промовами, що вразили багатьох, і незабаром, незважаючи на те, що він не був хрещений і не мав духовної освіти, був обраний єпископом.

Амвросій був обраний єпископом Медіолану 7 грудня 374 року. Він став не тільки пастирем, а й активним захисником православної християнської віри. Його діяльність включала боротьбу з аріанством (єрессю, яка заперечувала божественність Христа), розвиток церковної організації та культури, і створення християнського інтелектуального середовища. Святий Амвросій відзначався глибокими теологічними знаннями, він активно писав твори, зокрема коментарі до Священного Писання. Своїми проповідями він звертав увагу на моральні та етичні питання, закликаючи до очищення від гріха і розвитку християнських чеснот.

Амвросій мав великі стосунки з імператорами, зокрема з Феодосієм I, якому він надавав пастирську допомогу. Однією з найвідоміших історій є те, як Амвросій вразив імператора Феодосія, коли той після масового вбивства в місті Тессалоніки (390 рік) не покаявся, і Амвросій відмовився вітати його в церкві до покаяння імператора. Це був великий крок для Церкви, адже він показав, що навіть імператор, який володіє величезною владою, поважає закони Божі та моральні принципи християнства.

Амвросій був також значною культурною постаттю, йому приписують розробку нових форм церковної музики. Він запровадив використання хоралів, що стали основою для розвитку церковної музики в Західній Церкві. Одним із важливих моментів його діяльності було також впровадження практики співу псалмів, що стало частиною літургії.

Амвросій залишив багато письменних праць, серед яких трактати на біблійні теми, поради пастирям і проповіді, а також релігійні пісні та молитви. Його літературна діяльність відіграла значну роль у розвитку християнської теології та релігійної культури. Відомий він також своїми творами в захист віри проти аріанства.

Амвросій помер 4 квітня 397 року, його поховали в Медіоланській базиліці, що нині носить його ім’я. Святий Амвросій є одним із чотирьох великих західних отців Церкви (разом з святим Августином, святим Ієронімом та святим Григорієм Великим) і займає особливе місце в історії християнської Церкви.

Прикмети 7 грудня

Народні прикмети 7 грудня / Фото: Unsplash

Йде мокрий сніг — до дощового літа.

Сонце зайшло за хмари — до сильного снігопаду.

Ясний і сонячний день — буде сухе літо.

Що завтра не можна робити

Цього дня жінкам заборонялося шити і в'язати. Наші предки вірили, що це принесе біди в будинок і навіть може стати причиною проблем зі здоров'ям. За цими з причинами молодим дівчатам не можна було мити голову і розчісувати волосся.

Що можна робити завтра

Щоб накликати здоров'я і успіх, наші предки обов'язково збиралися за вечерею разом, на стіл ставили лише пісні страви, адже триває Різдвяний піст. Вважалося, що це вбереже родину від сварок на цілий рік.

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