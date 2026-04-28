7 ягідних чагарників, які ростуть навіть у бідному ґрунті: що посадити на ділянці

Бузина / © pixabay.com

Реклама

Навіть якщо ґрунт у вашому саду далекий від ідеального, це не означає, що доведеться відмовитися від вирощування ягід. Експерти з рослин назвали сім плодоносних чагарників, які здатні рости в бідному, кам’янистому чи сухому ґрунті та при цьому давати врожай.

Про це повідомляє Martha Stewart із посиланням на садівника-органіка Метта Татта з Aguacateros, фахівчиню з рослин Марину Прокатень із Plantum та садівницю Джессіку Мерсер із Plant Addicts.

Одним із найвитриваліших варіантів експерти називають орегонський виноград (Berberis aquifolium). Попри свою назву, ця рослина не є родичем звичайного винограду. За словами Метта Татта, чагарник утворює яскраві жовті квіти, а згодом — невеликі сині ягоди. Він добре переносить бідний або кам’янистий ґрунт і може витримувати посуху влітку, якщо росте в затінку. Рослина невибаглива у догляді, але з часом може сильно розростатися, якщо не обрізати її раз на кілька років. Самі ягоди мають насіння та можуть бути доволі терпкими, тому для вживання їх часто підсолоджують.

Реклама

Ще один невибагливий варіант — ягода Ламарка, або ірга (Amelanchier lamarckii). Це великий листопадний чагарник, який може виростати до восьми метрів. За словами Марини Прокатень, рослина здатна приживатися майже в будь-якому типі ґрунту, хоча найкраще почувається в родючому та добре дренованому. Навесні ірга цвіте білими квітами з медовим ароматом, а в липні-серпні дає темно-фіолетові ягоди. Вона досить стійка до посухи й здебільшого може обходитися без поливу, за винятком спекотного літа, коли формуються плоди.

Бузина (Sambucus spp.) також входить до переліку рослин, які легко адаптуються до різних умов. Вона може рости в піщаних, суглинних і глинистих ґрунтах із різним рівнем кислотності. Її ягоди часто використовують для приготування джемів, желе, супів і чатні, а квіти — для сиропів та лікерів. Водночас експерти застерігають: сирі ягоди бузини вживати не можна, оскільки вони можуть спричинити розлад шлунка. Перед висаджуванням рослини радять додати в ґрунт компост і підтримувати середню вологість.

Обліпиха (Hippophae rhamnoides) — ще один витривалий чагарник, який може рости навіть у бідному ґрунті. Вона дає дрібні помаранчеві ягоди, багаті на вітаміни C, B і B12. За словами Марини Прокатень, обліпиха підходить для глинистих, піщаних і суглинних ґрунтів, але потребує хорошого дренажу. Ця рослина любить вологий ґрунт, тому полив має бути регулярним — повторно поливати її рекомендують після висихання верхнього шару землі.

Для холодного клімату експерти радять медоягодник, або хаскап (Lonicera caerulea). За словами Джессіки Мерсер, цей чагарник менш вибагливий до кислотності ґрунту, ніж чорниця, тому може рости у звичайному садовому ґрунті без спеціальних добавок. Його плоди вважаються поживними, а сама рослина добре переносить прохолоду. Для плодоношення потрібно висаджувати щонайменше два сумісні кущі поруч, оскільки їм потрібне перехресне запилення.

Реклама

Ягода годжі (Lycium barbarum) відома як суперфуд через високий вміст поживних речовин. За словами експертів, це один із найкращих варіантів для сухого та бідного ґрунту. Після вкорінення рослина добре переносить посуху й може адаптуватися до різної структури ґрунту. Водночас ягода годжі погано росте у важкому глинистому ґрунті. Для гарного врожаю її рекомендують висаджувати на сонячних ділянках і щороку обрізати.

Аґрус також добре пристосовується до різних умов, хоча найкраще росте в багатому ґрунті. Якщо земля бідна, садівники радять додати компост. Цей чагарник полюбляє прохолодний клімат і дає солодкі ягоди, які можна збирати у два етапи: спершу недозрілі — для варення та желе, а пізніше стиглі — для вживання свіжими чи приготування пирогів. Рослина потребує регулярного поливу та обрізання, а деякі сорти мають колючі гілки, тому збирати врожай краще в рукавичках.

Новини партнерів