7 кімнатних рослин, які замінять дифузори та наповнять дім ароматом природи

М’ята / © Associated Press

Ароматичні свічки та дифузори популярні серед поціновувачів приємних запахів, проте вони не завжди є довговічними. Альтернатива — кімнатні рослини, які природно виділяють аромат і можуть стати стильним акцентом інтер’єру.

Про це повідомило видання Real Simple.

Мадагаскарский жасмин (стефанотис)

Ця рослина відома своїм ніжним, солодким жасминовим ароматом. Саме тому її часто використовують у весільних букетах. Мадагаскарський жасмин добре росте в приміщенні, якщо забезпечити йому яскраве, але непряме освітлення. Поливати слід лише після того, як ґрунт повністю висохне.

Орхідеї Каттлея

Ці орхідеї виділяють солодкий квітковий аромат із цитрусовими нотками, який посилюється під час цвітіння. Попри поширену думку, догляд за ними не надто складний. Вони полюбляють яскраве, розсіяне світло та полив раз на 7–10 днів дощовою або кип’яченою водою.

Хойя Лакуноза

Хойя — невибаглива рослина з приємним ароматом, що нагадує парфуми. Вона добре переносить непряме світло, а поливати її варто лише після висихання ґрунту. Окрім запаху, ця рослина має декоративне густе листя, яке прикрасить будь-яке приміщення.

М’ята

М’ята підходить не лише для кулінарії, а й для ароматизації дому. Її свіже листя поширює легкий, освіжальний запах. Найкраще тримати горщик із м’ятою на кухні. Рослина потребує сонячного місця або півтіні та постійно вологого ґрунту.

Цитрусові дерева

Навіть у квартирі можна виростити невелике лимонне або апельсинове дерево. Наприклад, лимон Мейєра або карликовий апельсин добре ростуть у приміщенні. Їхні квіти та плоди мають виразний цитрусовий аромат. Такі дерева потребують багато світла та помірного поливу після висихання ґрунту. Улітку їх можна виносити на балкон чи терасу.

Плюмерія (франжипані)

Плюмерія — тропічна рослина з солодким ароматом, який може мати пряні, фруктові або ванільні відтінки залежно від сорту. Для активного росту їй потрібно яскраве світло й добре дренований, піщаний ґрунт. Поливати рослину варто після висихання верхнього шару землі.

Евкаліп

Евкаліпт має характерний зелений, деревний аромат, який освіжає повітря в кімнаті. Його запах активується, коли потерти листя. Рослина добре росте в освітлених місцях, потребує сонця або півтіні й вологого ґрунту.

Нагадаємо, кімнатні квіти можуть бути потужнішою зброєю проти цвілі, ніж хімічні засоби. Усе, що потрібно — поставити в домі кілька правильних рослин.