7 квітня — яке церковне свято, про що просять преподобного в молитвах цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 7 квітня

Завтра, 7 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Юрія, єпископа Митилинського. Юрій народився близько 776 року у заможній родині на узбережжі Малої Азії навпроти острова Лесбос. Ще з юності він вирізнявся благочестям і скромністю. Після смерті батьків молодий Юрій роздав усе своє майно бідним і вступив до монастиря, де постійною молитвою, строгим постом і аскетичним життям здобував духовну досконалість.

Чернеча ревність і смиренний подвиг привели його на острів Лесбос, де в печері він проводив життя в суворому самітництві. Незабаром чутка про його святість і духовну глибину поширилася серед місцевих християн.

Внаслідок народної шани і благословіння церковної влади Юрій був висвячений єпископом Митилинської єпархії (Митилин — нині місто на острові Лесбос, Греція). Як єпископ він ревно дбав про спасіння душ, проповідував Євангеліє, підтримував убогих, хворих і немічних. Святий також проявив дар чудотворіння: він виліковував недуги, виганяв нечисті сили і зціляв духовні й тілесні немочі тих, хто шукав допомоги.

Юрій жив у часи суворих випробувань для Церкви — під час епохи іконоборства, коли правовірні шанували ікони й священні образи, а імператори й деякі єрархи переслідували їх. За свою непохитну відданість православній вірі і відмову відректися від честі святих ікон він зазнав гоніння. 815 року святий був вигнаний у заслання до Херсона, де провів останні роки свого життя.

Преподобний Юрій спочив у Господі близько 820 або 821 року. Про час його відходу з життя історичні джерела свідчать, що над Митилинським містом у ніч його смерті засяяла яскрава зоря — як знак особливої благодаті Божої над святим.

Через століття після його кончини, у XII столітті, святі його мощі були відомі прочанам, які бачили їх та описували в своїх подорожніх записах.

Прикмети 7 квітня

Народні прикмети 7 квітня / © pexels.com

  • Яка погода цього дня — такою буде і на Великдень.

  • Якщо проти 7 квітня ніч зоряна і тиха — на хороший урожай.

  • Жаби голосно квакають — скоро справжня весна.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами цей день вважається особливо строгим у моральному та духовному сенсі. Не слід відмовляти в милостині, проходити повз нужденного чи ігнорувати прохання про допомогу — це вважається гріховним. Також небажано влаштовувати гучні веселощі, вживати алкоголь або займатися пустими розвагами, адже день належить духовному очищенню та добрим справам.

Що можна робити завтра

Цього дня православні звертаються у молитві до преподобного Юрія, просячи його про зцілення душі та тіла, про підтримку у духовному житті й сил для добрих справ.

