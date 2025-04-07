Церковне свято 7 квітня / © Фото з відкритих джерел

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Сьогодні, 7 квітня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Юрія Мелітійського. Це один із святих ранньої християнської церкви, який жив у Мелітії (тепер це місто на Кіпрі). Він народився в благочестивій родині, де вже з дитинства був вихований у християнській вірі. Завдяки своїм родичам і духовному середовищу, Юрій зміг отримати гарну освіту, а згодом вступив до монастиря, обравши шлях монаха.

Юрій жив строго, влаштовуючи своє життя на основі молитви, посту та служіння Богові. Його глибока віра і благочестя привернули до нього увагу, і незабаром він став настоятелем монастиря, де продовжував вести аскетичне життя, закликаючи інших до покаяння та духовного вдосконалення.

Крім монастирської діяльності, він активно проповідував, допомагаючи бідним і зцілюючи хворих. Люди шанували його за доброту, жертовність і велику духовність. Однак у часи переслідувань християн, коли імператор Діоклетіан почав гоніння, Юрій не відрікся від віри, незважаючи на жорстокі тортури. Його вірність Христу стала для нього причиною мученицької смерті — його стратили, але він залишив по собі незгасну пам’ять як приклад відданості та стійкості.

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Прикмети 7 квітня

Народні прикмети 7 квітня / © Unsplash

Яскраве сонце до ранньої весни.

Туман, вітер чи іній — чекайте на хороший урожай.

Ластівки прилетіли — весна буде холодною.

Що сьогодні не можна робити

Вважається, що 7 квітня не можна відмовляти тим, хто просить допомоги, і пройти повз нужденного — це гріх. Також не слід святкувати, веселитися чи вживати алкоголь у цей день.

Що можна робити сьогодні

Обов’язково помоліться до святого Юрія, просячи його заступництва для зцілення душі та тіла. Цього дня людин намагаються присвятити цей день духовному очищенню, покаянню та молитвам.