7 квітня — яке церковне свято, що заборонено робити, щоб не накликати бідність на родину

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 7 квітня, в православному календарі день пам’яті Руфіна, Акіліни і 200 воїнів. Мученики Руфін, який був дияконом, Акіліна Молодша і з ними 200 воїнів відомі своїм мучеництвом близько 310 року в місті Синопі на Чорному морі за часів імператора Максиміана. Коли Руфіна посадили до в’язниці за сповідування християнської віри, Акіліна дбала про нього, за що її також узяли під варту. У в’язниці вони чудесами навернули до Христа 200 воїнів, і всі разом були усічені мечем.

Церковне свято 7 квітня — день пам'яті преподобного Георгія

Преподобний Георгій Сповідник був видатним захисником іконопоклоніння в період гонінь іконоборців. Він народився у Сирії в середині VII століття і змалку присвятив себе Богу, віддалившись від світського життя. У чернечій монастирській оселі він віддавав перевагу чесноті смиренності і вірно служив Господу.

Під час царювання Лева Ісаврянина, Георгій зазнав гонінь за свою підтримку іконопоклоніння і був змушений захищати цю практику, що привело до створення прізвиська "Сповідник". У роки царювання Костянтина Порфирородного він був призначений митрополитом Мітіленським на острові Лесбос, де заснував численні церковні споруди і був відомий своїм милосердям та допомогою нужденним.

Його духовне служіння привело до багатьох чудес і допомогло багатьом людям знайти спокій та гармонію. Наприкінці свого життя, 815 року, під час царювання Льва V Армянина, Георгій повернувся на батьківщину, де й помер. Його святі мощі зберігаються в Церкві святого Георгія в Мітілені.

Преподобний Георгій Сповідник є покровителем монастирів, митрополитів, іконописців, художників, а також усіх, хто звертається до нього з молитвою про милосердя та допомогу. Його життя та служіння є великим прикладом благочестя для усіх вірян.

Прикмети 7 квітня

Народні прикмети 7 квітня / Фото: Pexels

Вдень грім без дощу — ввечері погода зіпсується.

Небо закрили темні хмари до нічної грози.

Птахи клюють хліб — чекайте на заморозки.

Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, якщо в темну пору доби заглянути у чуже вікно, то цим можна накликати біду на свою сім'ю. Після заходу сонця забороняється нарізати свіжу буханку хліба — інакше прийдуть злидні та бідність.

Що можна робити завтра

Щоб зберегти сімейний добробут, потрібно цього дня відклати на "чорний" день. Прибирання допоможе очистити оселю від негативу, родина буде жити в розумінні та любові.

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