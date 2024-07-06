7 липня — яке церковне свято, в жодному разі не робіть одну річ, щоб не збідніти

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 7 липня, в православному календарі день ікони Матері Божої Неустанної помочі. Це одна з найвідоміших ікон Діви Марії в християнському світі. Ця ікона також відома як "Ікона Божої Матері Неустанної Допомоги".

Ікона, ймовірно, має візантійське походження і датується приблизно XIV століттям. Її створення приписують Константинополю (сучасний Стамбул). Ікона була привезена до Риму, де 1499 року її встановили у церкві Святого Матвія. 1866 року папа Пій IX передав її редемптористам (Конгрегація Найсвятішого Ізбавителя), і вона була розміщена в церкві Святого Альфонса на Есквілінському пагорбі в Римі.

Редемптористи поширили культ Матері Божої Неустанної Помочі по всьому світу. Вони заснували безліч парафій та шкіл, присвячених іконі. Ікона зображає Богородицю, яка тримає на руках Немовля Ісуса. Діва Марія одягнена в червоне і синє вбрання з золотими прикрасами. На голові вона має корону, прикрашену коштовностями. Її обличчя має м'який і співчутливий вираз.

Ісус тримається за руку Марії і дивиться на архангелів Михаїла і Гавриїла, які зображені у верхніх кутах ікони. Вони тримають інструменти Страстей Христових: хрест, цвяхи та спис. Ікона символізує захист і допомогу, яку Богородиця надає віруючим. Вона часто асоціюється з темою покаяння і спасіння.

Церковне свято 7 липня — день пам'яті преподобних Томи й Акакія

Преподобний Тома народився в Єгипті в IV столітті. З раннього віку він відчув покликання до чернечого життя. Відомо, що він був учнем преподобного Пахомія Великого, засновника громадського чернецтва в Єгипті.

Преподобний Тома вів суворе аскетичне життя, присвячуючи себе молитві, посту і праці. Він мав дар зцілення і пророкування, і до нього приходили люди з різними потребами та проблемами. Тома заснував кілька монастирів і був наставником багатьох ченців. Його духовні настанови мали великий вплив на розвиток чернецтва в Єгипті.

Преподобний Акакій жив у V столітті і походив із Каппадокії (сучасна Туреччина). Акакій став ченцем у молодому віці та приєднався до монастиря, де був учнем старця Лота.

Акакій відзначався смиренністю і терпінням. Він піддавався суворим випробуванням від свого старця, але ніколи не нарікав і зберігав віру та послух. За переданням, після смерті Акакія, старець Лот побачив видіння, де Акакій явився йому в славі та сказав: "Старче, я ще живий". Це стало свідченням його святості.

Прикмети 7 липня

Народні прикмети 7 липня / Фото: Unsplash

Пішов дощ, така погода буде ще кілька днів.

Ввечері почути крик журавлів, то наступного дня буде спекотно.

Кінь витягнув шию і принюхується — до дощу.

Що завтра не можна робити

Вважається, що цього дня заборонено прати речі, інакше можна збідніти. Не можна також нікого обманювати, така ж доля буде чекати і на вас. Заборонено купатися у відкритих водоймах — водяник може затягнути на дно.

Що можна робити завтра

Сон, який ви побачили в ніч проти 7 липня, вказує на якусь проблему. Тому важливо його запам'ятати. Якщо ви побачили багатьох різних людей уві сні, то на вас чекає надзвичайний успіх в важливій справі.

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