7 листопада — яке церковне свято, чого не слід робити, щоб не втратити своє здоров'я

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 7 листопада, в православному календарі день пам’яті святих 33 мучеників у Мелітині. Це свято присвячене пам'яті тридцяти трьох християнських мучеників, які загинули за віру в Ісуса Христа в III столітті. Ці святі постраждали під час гонінь, які розпочалися за правління римського імператора Діоклетіана, відомого своєю жорстокістю до християн.

Святі 33 мученики були воїнами, які несли службу в римській армії та водночас сповідували християнську віру. Гоніння на християн у цей час були масштабними та жорстокими, і багато з них було змушено зректися своєї віри або піддатися смертній карі. Під час чергових гонінь, коли їхню віру виявили, 33 воїнів-християн засудили до страти.

Мученики зберігали віру і мужність, попри загрозу смертної кари. Вони були піддані тортурам і жорстоким випробуванням, однак не зрадили християнство. Їхнім свідченням віри та стійкістю захоплювалися навіть язичники. Число 33 у християнській традиції має глибоке символічне значення, оскільки відповідає віку Ісуса Христа на момент Його розп'яття. Пам'ять святих 33 мучеників символізує непохитність віри перед обличчям небезпек і підкреслює ідею самопожертви заради віри.

Прикмети 7 листопада

Народні прикмети 7 листопада / Фото: Unsplash

На дорогах лежить сніг — до холодної погоди.

Вже випало багато снігу — чекайте на сніжну зиму.

Голосно співають півні — до потепління.

Що завтра не можна робити

Рибалкам заборонялося цього дня продавати свій улов, інакше талан відвернеться від них на цілий рік. Також не можна проганяти птахів, кричати на них — в життя прийде велике нещастя. Не слід конфліктувати, сваритися, це до проблем зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Жінки цього дня обов'язково займалися рукоділлям, вірили, що це принесе щастя і добробут в родину. Також проводили хоча б легке прибирання, щоб викинути все погане, на місце якого прийде хороше.

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