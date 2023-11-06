7 листопада — яке церковне свято, чому жінкам на Федота потрібно займатися рукоділлям

Завтра, 7 листопада, в православному календарі день пам’яті мученика Феодота. Феодот був християнином, який жив у Мелітіні, місті в Анатолії, у 3-4 століттях. Він був корчмарем, тобто тим, хто займався продажами вина. Він був дуже щедрим і добрим, допомагав убогим і хворим, викуповував з полону співвірян і поховав семеро мучениць, які загинули в морі.

За свою віру Феодот був затриманий язичниками і підданий жорстоким катуванням. Влада намагалася змусити його відмовитися від Христа і поклонятися ідолам, але він залишався непохитним. Нарешті, його обезголовили і кинули тіло на смітник.

Прикмети 7 листопада

Народні прикмети 7 листопада / Фото: Pexels

На річках зупинився лід — наступного року буде хороший урожай зерна.

На дорогах ожеледиця — морози надовго.

Голосно співають півні — до потепління.

Що завтра не можна робити

Рибалки цього дня намагалися не продавати свій улов, тому що вірили, що інакше не буде талану в риболовлі. Також заборонено сваритися на птахів, проганяти їх, можна прикликати в своє життя велике нещастя. Сварки та лихослів'я можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

В народі цей день називали Федот Льодостав. Жінки цього дня займалися рукоділлям, тому що вірили, що це принесе добробут у родину. Вагітні намагалися бути до всіх доброзичливими, тоді пологи минуть швидко і легко. А ще вважалося важливим проведення будь-якого прибирання — все погане піде разом із брудом та сміттям.

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