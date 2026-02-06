Церковне свято 7 лютого / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 7 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського. Святий Партеній народився в місті Мелітополь у Малій Азії в родині диякона Христової Церкви. Від раннього дитинства він був вихований у дусі християнської віри, благочестя та любові до Святого Письма. Хоча він не здобув ґрунтовної світської освіти, Господь наділив його особливим духовним розумінням і мудрістю, що перевершували книжне знання.

Від юних років Партеній відзначався милосердям до вбогих і знедолених. Усе, що заробляв власною працею, він роздавав нужденним, вбачаючи в цьому служіння Самому Христові.

За праведне життя і ревність у вірі святий Партеній був висвячений у пресвітери. Уже в цей період Господь явив через нього особливу благодать — дар зцілення та вигнання нечистих духів. Святий лікував хворих молитвою і словом Божим, не приписуючи собі жодної заслуги, а спрямовуючи всіх до подяки Богові.

Його слава як цілителя та духовного наставника поширилася далеко за межі рідного міста, і багато людей приходили до нього по допомогу та настанову.

За часів імператора Костянтина Великого святий Партеній був поставлений єпископом міста Лампсак — важливого осередку Малої Азії, де ще зберігалися сильні язичницькі традиції. Як архіпастир він ревно дбав про утвердження християнської віри, викорінюючи ідолопоклонство не силою, а словом істини, лагідністю та особистим прикладом.

Завдяки його проповіді багато язичників прийняли хрещення, а в місті та околицях було зведено християнські храми. Святий Партеній поєднував архієрейське служіння з подвижницьким життям, залишаючись взірцем смирення, посту та молитви.

Житіє святого свідчить про численні дива, звершені за його молитвами. Він зцілював тяжкохворих, виганяв бісів, допомагав людям у скорботах і духовних поневіряннях. Особливо відзначався його дар духовного розпізнавання, завдяки якому він навертав грішників до покаяння.

Святий Партеній ніколи не прагнув людської слави, уникав почестей і завжди наголошував, що всі чудеса звершуються не його силою, а благодаттю Божою.

Святий преподобний Партеній мирно відійшов до Господа в глибокій старості. Його кончина стала джерелом скорботи для пастви, але водночас і духовної радості, адже всі вірили, що їхній архіпастир здобув вінець праведності.

Прикмети 7 лютого

Народні прикмети 7 лютого / © unsplash.com

Пухнасті снігові подушки на чагарниках — до сильних морозів найближчими днями.

Птахи низько літають — до вітряної або змінної погоди.

Сильний іній на гілках — знак, що мороз буде тривалим і суворим.

Що завтра не можна робити

За давніми віруваннями, 7 лютого не годиться справляти весілля, адже цей день в народній традиції вважали поминальним, а будь-які гучні святкування — недоречними. Також існує повір’я, що одяг зеленого кольору може накликати клопоти й дрібні негаразди.

Що можна робити завтра

За стародавнім звичаєм господині пекли цибулеві пироги, які роздавали нужденним, а частину виносили за поріг дому — як символічне частування для душ спочилих родичів.