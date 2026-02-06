ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
3 хв

7 лютого — яке церковне свято, що обов’язково готували і який одяг в жодному разі не носили наші предки

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 7 лютого

Церковне свято 7 лютого / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 7 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського. Святий Партеній народився в місті Мелітополь у Малій Азії в родині диякона Христової Церкви. Від раннього дитинства він був вихований у дусі християнської віри, благочестя та любові до Святого Письма. Хоча він не здобув ґрунтовної світської освіти, Господь наділив його особливим духовним розумінням і мудрістю, що перевершували книжне знання.

Від юних років Партеній відзначався милосердям до вбогих і знедолених. Усе, що заробляв власною працею, він роздавав нужденним, вбачаючи в цьому служіння Самому Христові.

За праведне життя і ревність у вірі святий Партеній був висвячений у пресвітери. Уже в цей період Господь явив через нього особливу благодать — дар зцілення та вигнання нечистих духів. Святий лікував хворих молитвою і словом Божим, не приписуючи собі жодної заслуги, а спрямовуючи всіх до подяки Богові.

Його слава як цілителя та духовного наставника поширилася далеко за межі рідного міста, і багато людей приходили до нього по допомогу та настанову.

За часів імператора Костянтина Великого святий Партеній був поставлений єпископом міста Лампсак — важливого осередку Малої Азії, де ще зберігалися сильні язичницькі традиції. Як архіпастир він ревно дбав про утвердження християнської віри, викорінюючи ідолопоклонство не силою, а словом істини, лагідністю та особистим прикладом.

Завдяки його проповіді багато язичників прийняли хрещення, а в місті та околицях було зведено християнські храми. Святий Партеній поєднував архієрейське служіння з подвижницьким життям, залишаючись взірцем смирення, посту та молитви.

Житіє святого свідчить про численні дива, звершені за його молитвами. Він зцілював тяжкохворих, виганяв бісів, допомагав людям у скорботах і духовних поневіряннях. Особливо відзначався його дар духовного розпізнавання, завдяки якому він навертав грішників до покаяння.

Святий Партеній ніколи не прагнув людської слави, уникав почестей і завжди наголошував, що всі чудеса звершуються не його силою, а благодаттю Божою.

Святий преподобний Партеній мирно відійшов до Господа в глибокій старості. Його кончина стала джерелом скорботи для пастви, але водночас і духовної радості, адже всі вірили, що їхній архіпастир здобув вінець праведності.

Прикмети 7 лютого

Народні прикмети 7 лютого / © unsplash.com

Народні прикмети 7 лютого / © unsplash.com

  • Пухнасті снігові подушки на чагарниках — до сильних морозів найближчими днями.

  • Птахи низько літають — до вітряної або змінної погоди.

  • Сильний іній на гілках — знак, що мороз буде тривалим і суворим.

Що завтра не можна робити

За давніми віруваннями, 7 лютого не годиться справляти весілля, адже цей день в народній традиції вважали поминальним, а будь-які гучні святкування — недоречними. Також існує повір’я, що одяг зеленого кольору може накликати клопоти й дрібні негаразди.

Що можна робити завтра

За стародавнім звичаєм господині пекли цибулеві пироги, які роздавали нужденним, а частину виносили за поріг дому — як символічне частування для душ спочилих родичів.

Дата публікації
Кількість переглядів
434
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie