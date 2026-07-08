Шоколад

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Щороку 7 липня у світі відзначають Всесвітній день шоколаду, який за легендою саме цього дня у 1550 році уперше був представлений в Європі. Втім, деякі історики вважають, що какао могло потрапити на континент раніше, ще під час подорожей Христофора Колумба на початку XVI століття. З тих часів шоколад давно перестав бути звичайний десертом. Він став частиною культури, традицій та повсякденного життя мільйонів людей. Масштаби цієї любові вражають: експерти прогнозують , що вже до 2030 року світове споживання шоколаду досягне 11,2 млрд кілограмів, а глобальний ринок перевищить 182 млрд доларів США.

Від валюти ацтеків до шоколадної плитки

Історія шоколаду почалася задовго до появи перших кондитерських фабрик. Археологічні знахідки свідчать, що какао вживали на території сучасного Еквадору ще близько 5 тисяч років тому. Для народів Центральної та Південної Америки какао-боби були настільки цінними, що їх використовували як для приготування напоїв, так і у ролі валюти.

Однак первісні шоколадні ласощі зовсім не нагадували сучасний десерт. Ацтеки та інші народи Мезоамерики готували з какао гіркий напій, який часто подавався під час урочистих подій і релігійних церемоній. Лише після появи шоколаду в Європі рецепт почав змінюватися, поступово набуваючи знайомого нам солодкого смаку.

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Шоколад швидко завоював популярність серед європейської знаті. А справжній прорив стався у XIX столітті. У 1847 році британська компанія JS Fry & Sons створила перший твердий шоколад, поєднавши какао-масло, цукор і шоколадний лікері.

Ще один важливий етап настав у 1875 році, коли швейцарський кондитер Даніель Петер винайшов молочний шоколад. Секретом успіху стало використання згущеного молока, яке зробило смак ніжнішим і відкрило нову сторінку в історії улюблених ласощів.

Але справжній культурний феномен почався пізніше, коли шоколад став частиною кіно, реклами, поп-культури і навіть космічних місій.

Шоколад у поп-культурі та на передовій історії

Сьогодні окремі шоколадні бренди впізнають не менше, ніж героїв кіно чи популярні музичні гурти.

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Наприклад, історія батончиків Mars почалася у 1932 році в англійському містечку Слау. Перші батончики виготовляли вручну на невеликому виробництві. Майже століття потому культові батончики й досі виробляються там само, хоча сучасні технології дозволяють випускати вже близько трьох мільйонів батончиків щодня.

Справжнім символом поп-культури стали й різнокольорові цукерки M&M'S, які у 2026 році відзначають своє 85-річчя. У 1980-х роках M&M'S стали одним із перших шоколадних продуктів, які побували в космосі, увійшовши до раціону американських астронавтів під час космічних місій.

У популярності солодощів відіграла і реклама. Один із найвідоміших прикладів стався з кампанією Snickers із легендарним слоганом «Ти не ти, коли голодний». У 2010 році бренд представив рекламний ролик із голлівудською акторкою Бетті Вайт під час трансляції Суперкубка.Ролик миттєво став вірусним і досі входить до рейтингів найкращих реклам Суперкубка за всю його історію.

Жартівлива суперечка про те, який Twix кращий – лівий чи правий, давно стала частиною поп-культури, хоча обидва батончики однакові. До слова, у 90-х в частині Європи продукт знали під назвою Raider.

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Можливо, саме поєднання багатовікової історії та здатності дарувати моменти задоволення і зробило шоколад одним із найулюбленіших продуктів у світі. І навіть коли світ стрімко змінюється, любов до шоколаду, схоже, залишається однією з найсолодших універсальних мов, які розуміють усюди.

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