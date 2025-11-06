Церковне свято 7 листопада / © unsplash.com

Завтра, 7 листопада, в православному календарі день пам’яті святих 33 мучеників у Мелітині. Святий Гіон (Хієрон) народився в місті Тіана (Каппадокія) у благочестивій християнській сім’ї. Його мати, Стра­тоні­ка, була сліпою, і Гіон від малого віку піклувався про неї з великою любов’ю та відданістю.

Під час правління імператорів Діоклетіан і Максиміан (284‑305) в Каппадокії була послана велика військова команда на чолі з офіцером Лисієм для придушення християнства й призову молодих чоловіків до армії.

Гіон, маючи велику силу і витривалість, відмовився вступати до імператорської армії, бо це б означало зречення віри і поклоніння ідолам. Коли солдати прийшли за ним, щоб його забрати, він узяв дерев’яний ґрат (палицю) та вигнав їх.

Він сховався в печері разом із дев’ятнадцятьма іншими християнами. В одному зі снів Гіон отримав видіння про свою близьку мученицьку кончину: “Не для земного царя ти воюватимеш, а для Небесного” — сказав йому чоловік у білому, що йому явився.

Після цього Гіон і ще тридцять двоє (32) його спів­воїнів віри були арештовані, коли їх перевезли до міста Мелітена (знаходилась на території сучасної Туреччини/Арменії) для суду. Там їм запропоновано здійснити жертвоприношення ідолам. Гіон із рештою відмовилися, відкрито сповідуючи Христову віру. За наказом Лисія Гіонові відсікли руку біля ліктя, а потім ув’язнили разом з іншими. Через чотири дні всіх обезголовили.

Прикмети 7 листопада

Народні прикмети 7 листопада

Якщо на небі багато хмар — найближчим часом очікується сніг або дощ.

Вітер із півночі чи північного заходу — віщує сильні морози.

Сильний мороз — зимові морози триватимуть ще довго.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, 7 листопада не варто вплутуватися в суперечки з близькими та відмовляти в допомозі тим, хто потребує — інакше достаток може швидко залишити дім. Також не радять купувати дорогі речі, бо вони довго не прослужать. Цього дня слід уникати сумнівів і вагань: якщо зволікати і пропустити потрібний момент, можна втратити щось дуже важливе.

Що можна робити завтра

7 листопада вважається вдалим для рукоділля — вишивання та шиття під цим днем особливо успішні, бо, за народними віруваннями, святий оберігає всі праці рукодільниць і майстрів.