7 лютого — яке церковне свято, чому жінкам заборонено носити одяг зеленого кольору

Завтра, 7 лютого, в православному календарі день пам’яті преподобного Луки. Преподобний Лука Еландський був монахом, святим, пророком і цілителем, який жив у дев’ятому-десятому століттях в Греції. Він народився з ім’ям Стефан у сім’ї переселенців з острова Егіна, які втекли від нападів арабів. З дитинства він полюбляв мовчання, пост і милосердя, і в 14 років пішов до монастиря. Пізніше він жив у пустелі, де заснував монастир Осіос-Лукас, присвячений своєму покровителю, апостолу Луці. Він був відомий своїми пророцтвами про майбутнє Греції, своїми дивами сцілення хворих і вигнання бісів, і своїми наставленнями для чернечого життя. Його нетлінні мощі зберігаються у монастирі Осіос-Лукас і шануються як святиня.

Церковне свято 7 лютого — день пам'яті преподобного Парфенія

Преподобний Парфеній був єпископом Лампсакійського, який жив у четвертому столітті в Малій Азії. Він був сином християнських батьків, які виховали його у благочесті і мудрості. Він віддав своє життя служінню Богу і людям, і був відомий своїми чудесами ісцілення, своєю добротою і смиренням, і своєю пророчою даром. Парфеній передбачив прихід святого Василія Великого до Лампсака, і після його смерті з’явився йому у сні, просивши його прийняти його мощі. Його мощі були перенесені до Києва, де вони зберігаються у Софійському соборі.

Прикмети 7 лютого

Народні прикмети 7 лютого / Фото: Pexels

Хмари високо пливуть — скоро розпогодиться.

Сині хмари — до тепла.

В другій половині дня вітряно — буде великий урожай ярових.

Що завтра не можна робити

Цей день вважався поминальним, а тому наші предки намагалися не грати весілля і не укладати шлюби. Вірили, що тоді сімейного щастя не буде. Жінкам забороняли без потреби виходити на вулицю, на них там чекали неприємності. А також вірили, що їм не можна носити сукні зеленого кольору, бо будуть самотніми.

Що можна робити завтра

Існувало повір'я, що сон, який наснився в ніч проти 7 лютого, допомагає побачити справжню сутність речей. Особливо, якщо це стосується людини, яка завжди поряд із вами.

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