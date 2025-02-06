7 лютого — яке церковне свято, що потрібно обов'язково приготувати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 7 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського. Святий Партеній народився в місті Мелітополь у Малій Азії. Він був сином диякона Христофора і змалку відзначався благочестивістю. Не маючи освіти, він самостійно вивчав Святе Письмо та багато часу проводив у молитві. Ще до прийняття священничого сану Партеній отримав дар чудотворення. Він зцілював людей від хвороб і виганяв бісів. Жив дуже скромно, не прагнув багатства, а свої заробітки від рибальства роздавав бідним.

Його праведне життя стало відомим Нікомидійському митрополиту Филипу, який висвятив його у пресвітера, а згодом, за згодою імператора Костянтина Великого, Партеній став єпископом Лампсаку (місто на узбережжі Геллеспонту, нині Туреччина). Як єпископ, він ревно працював над знищенням ідолопоклонства в місті. Він наказав розбити язичницькі храми та побудувати християнські церкви, навернувши багатьох місцевих жителів до віри в Христа.

Святий мав великий дар зцілення і навіть воскресив померлого. Він зцілював сліпих, калік і одержимих бісами. Відомий випадок, коли він одним дотиком вигнав бісів з людини, і нечистий дух благав святого не відправляти його в безодню.

Проживши довге та праведне життя, святий Партеній мирно упокоївся. Його мощі прославилися численними чудесами, і його пам’ять почали вшановувати в православній традиції.

Прикмети 7 лютого

Народні прикмети 7 лютого / Фото: pixabay.com

Під час заходу сонце червоне — до холодного літа.

Сильний вітер вдень — чекайте на багатий урожай ярових.

Хмари мають синій колір — погода буде теплою.

Що завтра не можна робити

Не можна відмовляти у милостині та допомозі, тому що цей день здавна вважався поминальним. Твориш добро — добро й отримуєш.

Що можна робити завтра

Цього дня обов'язково пекли пиріг з цибулею, яким пригощали всіх родичів. Виносили шматок пирога й на поріг будинку, щоб залишити для "покійників", які можуть "зайти в гості".

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