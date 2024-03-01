7 найкращих сортів помідорів: м’ясисті, високоврожайні й невимовно смачні

Посадіть ці сорти помідорів на своєму городі – і ви точно не пошкодуєте.

Напевно, немає такої людини в світі, яка б не любила помідори. А запашні та м’ясисті овочі зі своєї грядки – це справжня насолода. І щоб отримати багатий урожай смачних помідорів, треба вибрати правильний сорт. Розповідаємо про найкращі сорти помідорів, які варто вибрати, щоб смакувати своїми овочами вже наприкінці червня.

Які найкращі сорти ранніх помідорів: м’ясисті, солодкі й високоврожайні

Монгольський карлик – ранній сорт. Це помідори, вкрай невибагливі у догляді, їх не треба пасинкувати й підв’язувати. Сама рослина кущиста, тому їх варто садити на достатній відстані одна від одної. Помідори цього сорту смачні, м’ясисті й достатньо великі, густо ростуть на кущі.

Це помідори, вкрай невибагливі у догляді, їх не треба пасинкувати й підв’язувати. Сама рослина кущиста, тому їх варто садити на достатній відстані одна від одної. Помідори цього сорту смачні, м’ясисті й достатньо великі, густо ростуть на кущі. Де-барао царський – середньостиглий сорт. Ці помідори чудово приживаються навіть на збіднілому ґрунті. Самі овочі досить великі, правильної форми і дуже смачні. Цей сорт прекрасно підходить для консервації та засолки. Помідори бувають різних кольорів – червоні, рожеві, жовті й чорні.

Ці помідори чудово приживаються навіть на збіднілому ґрунті. Самі овочі досить великі, правильної форми і дуже смачні. Цей сорт прекрасно підходить для консервації та засолки. Помідори бувають різних кольорів – червоні, рожеві, жовті й чорні. Цукровий бізон – ранній сорт. Помідори високоврожайні, невибагливі у догляді, стійкі до хвороб та різких перепадів температури. Форма плодів серцевидна, рожевого кольору, помідори дуже м’ясисті та цукрові, мають неперевершений аромат.

Помідори високоврожайні, невибагливі у догляді, стійкі до хвороб та різких перепадів температури. Форма плодів серцевидна, рожевого кольору, помідори дуже м’ясисті та цукрові, мають неперевершений аромат. Чорний Китай. Цей сорт вивели не так давно, має азіатське походження. Помідори мають насичений смак з легкою фруктовою ноткою. Дуже стійкі до хвороб, не вибагливі у догляді. Стебло дуже міцне, росте високо, тому треба підв’язувати.

Цей сорт вивели не так давно, має азіатське походження. Помідори мають насичений смак з легкою фруктовою ноткою. Дуже стійкі до хвороб, не вибагливі у догляді. Стебло дуже міцне, росте високо, тому треба підв’язувати. Орлине серце – ранній сорт. Це високоврожайні помідори, сходить практично кожна насінина. Плоди серцевидні, м’ясисті, рожевого кольору. Цей сорт не боїться посухи, стійкий до хвороб, але погано переносить заморозки.

Це високоврожайні помідори, сходить практично кожна насінина. Плоди серцевидні, м’ясисті, рожевого кольору. Цей сорт не боїться посухи, стійкий до хвороб, але погано переносить заморозки. Зінуля – скоростиглий ранній сорт. Помідори рожевого кольору, на кущі виростає дуже багато, тому буде стабільно рясний урожай. Сорт стійкий до перепадів температур, шкідників та хвороб. Городники його цінують за великі й дуже солодкі плоди.

Помідори рожевого кольору, на кущі виростає дуже багато, тому буде стабільно рясний урожай. Сорт стійкий до перепадів температур, шкідників та хвороб. Городники його цінують за великі й дуже солодкі плоди. Медовий спас – середньостиглий сорт. Плоди жовтого кольору, великі й дуже солодкі, мають легкий карамельний присмак. Сорт стійкий до хвороб і не потребує особливого догляду. З одного куща можна зібрати до 5 кілограмів помідорів. Кущі невисокі, але їх краще підв’язувати.

Читайте також:

Цей метод підвищить урожайність полуниці в 5 разів: кущі плодоноситимуть до самої осені

Будете їсти свої огірки вже в травні: як правильно посіяти насіння, щоб отримати ранній урожай

Головки будуть розміром з кулак: просто додайте це у воду, коли підживлюватимете часник