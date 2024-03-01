7 найкращих сортів помідорів: м’ясисті, високоврожайні й невимовно смачні

Посадіть ці сорти помідорів на своєму городі – і ви точно не пошкодуєте.
Напевно, немає такої людини в світі, яка б не любила помідори. А запашні та м’ясисті овочі зі своєї грядки – це справжня насолода. І щоб отримати багатий урожай смачних помідорів, треба вибрати правильний сорт. Розповідаємо про найкращі сорти помідорів, які варто вибрати, щоб смакувати своїми овочами вже наприкінці червня.
Які найкращі сорти ранніх помідорів: м’ясисті, солодкі й високоврожайні
- Монгольський карлик – ранній сорт. Це помідори, вкрай невибагливі у догляді, їх не треба пасинкувати й підв’язувати. Сама рослина кущиста, тому їх варто садити на достатній відстані одна від одної. Помідори цього сорту смачні, м’ясисті й достатньо великі, густо ростуть на кущі.
- Де-барао царський – середньостиглий сорт. Ці помідори чудово приживаються навіть на збіднілому ґрунті. Самі овочі досить великі, правильної форми і дуже смачні. Цей сорт прекрасно підходить для консервації та засолки. Помідори бувають різних кольорів – червоні, рожеві, жовті й чорні.
- Цукровий бізон – ранній сорт. Помідори високоврожайні, невибагливі у догляді, стійкі до хвороб та різких перепадів температури. Форма плодів серцевидна, рожевого кольору, помідори дуже м’ясисті та цукрові, мають неперевершений аромат.
- Чорний Китай. Цей сорт вивели не так давно, має азіатське походження. Помідори мають насичений смак з легкою фруктовою ноткою. Дуже стійкі до хвороб, не вибагливі у догляді. Стебло дуже міцне, росте високо, тому треба підв’язувати.
- Орлине серце – ранній сорт. Це високоврожайні помідори, сходить практично кожна насінина. Плоди серцевидні, м’ясисті, рожевого кольору. Цей сорт не боїться посухи, стійкий до хвороб, але погано переносить заморозки.
- Зінуля – скоростиглий ранній сорт. Помідори рожевого кольору, на кущі виростає дуже багато, тому буде стабільно рясний урожай. Сорт стійкий до перепадів температур, шкідників та хвороб. Городники його цінують за великі й дуже солодкі плоди.
- Медовий спас – середньостиглий сорт. Плоди жовтого кольору, великі й дуже солодкі, мають легкий карамельний присмак. Сорт стійкий до хвороб і не потребує особливого догляду. З одного куща можна зібрати до 5 кілограмів помідорів. Кущі невисокі, але їх краще підв’язувати.
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