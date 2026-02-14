7 найкращих кімнатних рослин для дому: яку з них майже неможливо "вбити"

Калатея / © Credits

Реклама

Британський садівник Алан Тітчмарш назвав сім кімнатних рослин, які вважає найвдалішими для дому — від красивих ліан до невибагливих екземплярів, що витримують практично будь-які умови. Він підкреслив, що рослини можуть не лише прикрашати помешкання, а й помітно покращувати самопочуття.

Про це повідомило видання Express.

Тітчмарш зазначив, що роками випробовував різні види, тому зібрав перелік, у якому кожен знайде щось своє. Один із вибраних ним видів він назвав рослиною, яку «майже неможливо вбити».

Реклама

Традесканція зебрина

Ліана з Мексики та Центральної Америки найкраще почувається у підвісних кашпо або на високих полицях. Алан радить давати їй багато світла — так листя формує характерні смугасті візерунки.

Мадагаскарське драконове дерево

Драцена, за словами Тітчмарша, вирізняється розкішною фонтоподібною кроною з листям із рожевим краєм. Якщо рослина переросла, її можна сміливо обрізати: спершу вигляд буде не надто охайним, але невдовзі з’являться нові пагони. Любить вологе повітря й гравійний піддон для підтримання вологості.

Зміїна рослина

Сансевієрія трифасціата, яку експерт жартома називає рослиною, «яку майже неможливо вбити», ідеально підходить для новачків. Її достатньо добре просушувати між поливами. Вона надає перевагу яскравому світлу, але витримає і затінені місця.

Пальма кентія

Колись популярна у вітальнях вікторіанців, ця пальма добре переносить слабке освітлення. Її варто поливати лише тоді, коли ґрунт повністю висохне, та регулярно протирати листя від пилу.

Реклама

Фікус ліроподібний

Рослина ефектна, але складна у догляді. Тітчмарш радить новачкам обирати щось простіше, адже фікус чутливий до протягів, температурних коливань і змін освітлення. Він потребує стабільних умов.

Калатея

Багато різновидів калатеї мають красиве розписане листя. Але це примхлива рослина: любить тепло, не переносить прямого сонця й добре почувається в оселях із центральним опаленням.

Лілія миру

Улюблениця Алана й одна з найпопулярніших рослин у Британії. Мирна лілія добре росте у вітальні, кухні чи ванній та цвіте білими «вітрилами», коли задоволена умовами. Вона толерантна до нерівномірного поливу, головне — не переливати. За дотримання базового догляду така рослина, за словами експерта, «не повинна підвести» власників.

Нагадаємо, навіть у темному кутку кімнати можна виростити зеленого улюбленця. Раніше ми повідомляля, які кімнатні рослини не зів’януть без світла і чудово почуваються навіть у найменш освітлених зонах оселі.