7 найсмердючіших порід собак: експерти розкрили, хто "пахне" найсильніше

Сенбернар / © Credits

Реклама

Деякі собаки природно пахнуть сильніше, ніж інші, і причина не завжди в гігієні. Ветеринари пояснюють, що на запах впливають порода, особливості шкіри та навіть форма тіла. Нижче — сім улюбленців, які найчастіше потрапляють до списків «найсмердючіших».

Про це повідомило Parade Pets.

Чому собаки можуть смердіти

Неприємний запах у собак може виникати через шкірні складки, густе хутро, вушні інфекції або слинотечу. За словами ветеринарної хірургині Лізи Кан із клініки Embrace Pet Insurance, навіть за відмінного догляду деякі породи залишаються схильними до сильнішого запаху через свою будову.

Реклама

Експерти радять не пропускати регулярний грумінг, очищення вух і лап та вчасно консультуватися з ветеринаром — це допоможе уникнути неприємного запаху й інфекцій.

7 найсмердючіших собак

Сенбернар

Ці добродушні гіганти славляться своєю густою шерстю та рясною слиною — і саме це часто стає причиною запаху. Як пояснює ветеринарка Еймі Ворнер із Waggel, шерсть сенбернарів затримує вологу, слину й бруд, що сприяє розвитку бактерій.

Регулярне вичісування й купання допомагають мінімізувати запах, а самі сенбернари залишаються лагідними та спокійними компаньйонами.

Кокер-спанієль

Охайна на вигляд порода, яка, однак, часто має проблеми із запахом через довгі вуха, схильні до інфекцій. Якщо їх не очищати, у них накопичуються жир, пил і волога, створюючи сприятливе середовище для бактерій.

Реклама

Ветеринарка Хьон Хі Хан із TelaVets радить регулярно купати собаку й чистити вуха — це допоможе уникнути проблем. Попри труднощі, кокер-спанієлі залишаються ніжними й відданими улюбленцями.

Мопс

Мопси мають характерні зморшки на морді, де збираються залишки їжі, пил і слина. Ці складки утримують вологу, через що мопси часто пахнуть сильніше за інших.

Також у них часто виникають стоматологічні проблеми та запалення анальних залоз. Попри це, мопси — веселі, доброзичливі й дуже популярні сімейні собаки.

Бульдог

Як і мопси, бульдоги мають численні складки, де накопичуються жир, піт і бруд. Без регулярного очищення ці ділянки починають пахнути. За словами Еймі Ворнер, це ідеальні умови для розвитку бактерій і дріжджів.

Реклама

Регулярне протирання складок і купання знижують ризик запаху. Незважаючи на це, бульдоги залишаються одними з найулюбленіших собак у світі.

Китайський шарпей

Шарпеї — чемпіони зі зморшок. Але саме вони стають пасткою для вологи, слини й бруду. Якщо після купання собаку не висушити ретельно, це може викликати інфекції та запах.

Власникам шарпеїв потрібно регулярно очищати шкіру та повністю висушувати собаку після миття. Тоді ці спокійні улюбленці не принесуть жодного «ароматного» сюрпризу.

Бігль

Активні та допитливі біглі часто валяються в багнюці чи контактують із неприємними запахами під час прогулянок. Довгі вуха додають проблем — вони легко забруднюються та схильні до інфекцій.

Реклама

Як зауважує Ворнер, сильний запах може бути першим симптомом хвороби, тому не варто зволікати з візитом до ветеринара.

Бладгаунд

Бладхаунди, відомі своїм неймовірним нюхом, часто переслідують запахи, пробігаючи через вологу й бруд. Їхні довгі вуха теж утримують вологу й бруд, провокуючи появу бактерій.

Попри це, бладхаунди — розумні, спокійні та добре піддаються навчанню.

Як позбутися запаху

Спочатку потрібно знайти джерело проблеми — перевірити вуха, рот, лапи, шкіру та зону під хвостом. Якщо після купання запах не зникає, ветеринарна консультація обов’язкова.

Реклама

Ліза Кан наголошує: різкий запах іноді сигналізує про хворобу — запалення вух, шкіри чи зубів. У складних випадках може знадобитися аналіз крові або огляд під анестезією.

Навіть якщо ваша порода належить до «пахучих», регулярний догляд і чистота допоможуть зробити улюбленця приємним на запах і цілком здоровим.

Нагадаємо, багато людей не уявляють ночі без пухнастого друга поруч. Для когось це прояв любові, для когось — звичка чи потреба в емоційній підтримці. Проте ветеринар наголошує: спати з котом чи собакою можна не всім.