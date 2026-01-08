7 овочів, які можна садити в січні: поради експертів для раннього врожаю

Розсада

Реклама

Січень може стати стартом нового городнього сезону, навіть якщо здається, що до весни ще далеко. Фахівці пояснюють: частину овочів у цей період можна висівати просто неба в регіонах із м’яким кліматом, а в холодніших зонах — починати їх вирощувати в приміщенні, щоб потім вчасно пересадити надвір. Експертки з садівництва Лінда Лангело та Крістін Кокер назвали культури, які добре стартують саме у січні.

Про це повідомило видання martha stewart.

У регіонах із теплою зимою ґрунт достатньо прогрітий, щоб сіяти частину овочів на відкритому повітрі. А в більш холодних широтах цей місяць підходить для початку розсади — вона дозволяє виростити міцні рослини, готові до висадки навесні. Нижче — сім культур, які фахівці рекомендують висівати саме в січні.

Реклама

Горох

У зонах із теплим кліматом горох можна висівати просто в саду, якщо температура ґрунту тримається в діапазоні 4–11 °C. В інших регіонах варто почати з розсади. Лінда Лангело радить добре розпушити ґрунт і висаджувати насіння на глибину 3,5–5 см, дотримуючись вологості без надмірного зволоження.

Перець

Насіння перцю сіють по-різному залежно від клімату: у зонах 3–5 — у приміщенні наприкінці січня, у теплих регіонах — просто неба. За тими ж правилами висівають баклажани.

Помідори

Хоча томати — літня культура, січень підходить для посіву в контейнерах. Крістін Кокер пояснює: розсаді потрібно 8–10 тижнів, щоб підготуватися до висадки. Ґрунт має бути вологим, але не перезволоженим, а суміш — легка та дренована.

Цибуля

У зонах 5–8 цибулю висівають із кінця січня до лютого, а на півдні — просто в ґрунт. Через 10–12 тижнів розсаду можна висаджувати на грядки, коли мине загроза заморозків. Лангело наголошує: обирайте сорти з урахуванням довжини світлового дня вашого регіону.

Реклама

Шпинат

Холодостійкий шпинат без проблем переносить мінусову температуру. Його можна сіяти як у відкритий ґрунт, так і в контейнери. Холод робить смак листя солодшим. Для захисту від різких перепадів температур Кокер радить використовувати плаваючі укриття.

Кале

Морозостійкі сорти можна висівати просто в ґрунт, якщо він піддається обробці. Для додаткового захисту підійдуть укриття або холодні парники.

Броколі

Січень — ідеальний час для вирощування розсади броколі в приміщенні. Оптимальна температура — 18–21 °C, бажане додаткове освітлення. У теплому кліматі розсаду броколі та капусти вже можна переносити на грядки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що навіть доглянутий сад може постраждати за лічені години без належної підготовки. Експерти пояснили, які кроки варто зробити просто зараз.