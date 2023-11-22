7 ознак того, що партнер вас не цінує і не любить: ваші стосунки не триватимуть довго

Ніхто не хоче бути одиноким чи покинутим. Тому іноді люди перебувають у стосунках, де вже давно немає любові, лише тому, щоб не бути самотніми. Якщо ви прагнете глибоких почуттів, то вкрай важливо зрозуміти, чи кохає вас партнер по-справжньому, чи ні. Американська експертка зі стосунків Сара Лорен у своїх відео для TikTok назвала сім чітких ознак, які вказують на те, що партнер не зацікавлений у серйозних стосунках. Розповідаємо, як перевірити, чи цінує партнер стосунки з вами. Ці ознаки підходять як для жінок, так і для чоловіків.

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Партнер пише вам тільки ввечері або на вихідних

Якщо чоловік зацікавлений лише в тимчасових стосунках, то він згадує про свою жінку на вихідних або коли має вільний час.

«Для чоловіків вихідні – це час інтрижок та пригод. Тому вони можуть шукати розваг, складати невеликі плани на вихідні, просто надіслати своїй партнерці повідомлення», - говорить Сара Лорен.

Те ж саме можна сказати про повідомлення ввечері. Якщо ваш чоловік обмежується лише коротким повідомленням, то це ознака того, що стосунки не перейдуть на новий рівень.

Чоловік довго не відповідає на отримані повідомлення

Коли чоловік зацікавлений у стосунках з вами, він буде відразу відповідати на ваші повідомлення, навіть якщо у нього безліч справ. Якщо чоловік вам не відповідає або відповідає через деякий час, тоді він не дуже зацікавлений у спілкуванні з вами.

«Чоловік завжди знайде час, щоб написати вам, якщо прагне до стосунків з вами», - пояснює експертка.

Ви бачите лише його спальню

Те, що чоловік займається з вами сексом, зовсім не значить, що він готовий до серйозних стосунків. Якщо ви з ним лише в його спальні, у вас немає спільних інтересів, друзів чи дозвілля, тоді це єдине місце, де він хоче вас бачити, пояснює Лорен.

Чоловік, що хоче серйозних та глибоких стосунків з вами, буде влаштовувати для вас романтичні побачення, водитиме вас у незвичайні місця, знайомитиме з друзями тощо.

Партнер не схильний до тактильного спілкування

Закоханий чоловік постійно хотітиме торкатися вас. І не лише під час сексу. Він завжди прагнутиме стати до вас ближче чи обійняти. Якщо цього не відбувається, то швидше за все чоловік не відчуває до вас кохання.

Чоловік не ділиться з вами гарними новинами

Якщо ваш чоловік не ділиться з вами гарними новинами, захоплюючим подіями зі свого життя, то він не збирається продовжувати з вами стосунки. Ваш партнер просто не бачить перспектив у спілкуванні з вами на довгострокове майбутнє.

Дуже погана ознака для ваших стосунків, якщо ви дізнаєтеся із соцмереж про його підвищення на роботі чи про плани на подорож через спільних знайомих.

Чоловік ігнорує ваші дописи в соцмережах

Зі слів Лорен, саме активність у соцмережах прямо вказує на ставлення чоловіка до вас. Якщо чоловік, з яким у вас стосунки, постійно скролить вашу стрічку в соціальній мережі, щоб перевірити, чи опублікували ви щось нове, то це добрий знак.

Експертка наголошує, що закоханий чоловік повинен ставити лайки та залишати коментарі під вашим публікаціями, аби показати справжність своїх почуттів.

Партнер часто дратується через вас

Чоловік, який дратується через те, що ви говорите, як стоїте чи смієтеся, ніколи не покохає вас. Його може дратувати сама ваша присутність у його житті. Тому у цьому випадку краще закінчити стосунки, оскільки чоловік просто не зможе вас полюбити.

Кодове слово, що вказує на відсутність інтересу

У підсумку Сара Лорен назвала те саме слово, яке показує, що партнер зовсім не цікавиться у продовженні стосунків. Це кодове слово – «зайнятий». Якщо ваш партнер вживає його занадто часто, він не має до вас жодних серйозних намірів. Йому просто не до вас, у нього є більш важливіші справи. І він намагатиметься шукати будь-яку причину, аби не бути з вами.

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