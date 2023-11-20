7 правил манікюру дорогої жінки: поради для шикарного вигляду ваших рук

Якщо дотримуватися цих рекомендацій, ваші руки завжди будуть доглянутими, матимуть шикарний та елегантний вигляд. Розповідаємо, що потрібно робити, аби ваш манікюр виглядав дорого і розкішно.

Які правила манікюру дорогої жінки

Форма нігтів. Вам потрібно вибирати ту форму для свої нігтів, яка відповідатиме формі ваших рук. Не слід гнатися за модними трендами, які вам не личитимуть. Слідкуйте за тим, щоб майстер робив нігті ідеальної для вас форми та довжини. Відтінок, що відповідатиме типу вашої шкіри. Колір нігтів повинен відповідати вашому стилеві загалом і кольоротипу шкіри. До світлого відтінку шкіри пасуватиме нюдовий колір рожевого відтінку. А палітра персикових нюдових відтінків додасть вашій шкірі яскравості. Також ви можете обирати монохромні кольори усіх природніх відтінків або безпрограшний французький манікюр. Простий дизайн. Чим простіший дизайн, тим дорожчим виглядатиме ваш манікюр. Якщо ви надаєте перевагу французькому манікюру, тоді варто стежити, щоб лінії були чіткими і без кривизни. Можна зробити чітку геометрику, якщо ви бажаєте малюнків на нігтиках. А ось від яскравого декору, стразів та барвистих квіточок краще відмовитися. Акуратність. Стежте за тим, щоб кутикула була рівненько обрізана. Лак не повинен витікати за межі нігтика. Майстер вам має зробити максимально чистий і якісний манікюр, без ранок і задирок. Здорові нігті. Без них не може бути й мови про дорогий та якісний манікюр. Щоб ваші нігті були здоровими, їм потрібна турбота і регулярний догляд. Тому робіть для своїх ручок всі необхідні процедури зволоження, щоб вони вам віддячили гарними нігтями. Догляд після манікюру. Якщо ви маєте проблему ламких нігтів, проконсультуйтеся зі своїм майстром і підберіть правильний догляд. Не варто застосовувати засоби для догляду з барвниками і по можливості користуйтеся скрабами. Регулярність відвідування салону. Не варто запускати свої руки, потрібно регулярно відвідувати свого майстра. Якщо така процедура для вас багатовартісна, можна просто робити манікюр із гігієнічним покриттям.

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