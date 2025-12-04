7 речей, які не можна зберігати в гаражі взимку: поради експертів

Гараж / © Associated Press

Реклама

Взимку неопалюваний гараж перетворюється на холодне та вологе середовище, яке може зіпсувати речі вже за кілька тижнів. Професійні організатори та фахівці зі зберігання пояснюють, які предмети потрібно обов’язково перенести в будинок, якщо температура в гаражі опускається до рівня вуличної.

Про це повідомило видання Real Simple.

Електроінструменти з літій-іонними акумуляторами

Літій-іонні батареї погано переносять холод. Стів Кінг, будівельник і експерт зі зберігання, радить тримати такі інструменти або самі акумулятори в опалюваному приміщенні — підсобці, офісі чи утепленій коморі. Навіть у частково утепленому гаражі температура може падати нижче нуля, що прискорює зношення акумуляторів.

Реклама

Фарба, морилки та герметики

Низькі температури руйнують структуру фарб і лакофарбових матеріалів. Кінг рекомендує зберігати їх у теплому приміщенні на першому поверсі або у підвалі з постійною температурою. До цієї категорії належать також клеї та стрічки — холод робить їх непридатними для використання.

Пропанові балони

Хоча пропан створений для роботи на вулиці, гараж узимку — не найкраще місце. Кінг наголошує: небезпеку становить не холод, а поєднання низьких температур і поганої вентиляції разом із запущеними автомобілями або електроінструментами. Балони краще тримати у добре вентильованому окремому сараї.

Консерви та запаси продуктів

Температурні коливання погіршують якість продуктів і можуть скоротити термін придатності. Крім того, холодні гаражі часто приваблюють шкідників. Експерти радять зберігати запаси в підвалі, коморі, шафі для білизни або герметичних контейнерах у будинку.

Електроніка

Телевізори, роутери, камери чи старі ноутбуки швидко виходять з ладу через вологість. Професійна організаторка Олівія Паркс наголошує: навіть щільно закриті коробки не гарантують захисту від конденсату. Краще зберігати техніку у шафі в будинку, використовуючи прозорі контейнери та марковані кабелі.

Реклама

Постільна білизна та одяг

Тканини легко вбирають вологу. У холодному гаражі вони можуть покритися цвіллю, вбирати запахи або стати прихистком для шкідників. Паркс радить зберігати текстиль у будинку — у шафах, під ліжком або у герметичних пакетах у приміщенні з клімат-контролем.

Фотографії та мистецькі роботи

Світлини, документи, картини та ілюстрації особливо чутливі до перепадів температури та вологості. Вони можуть деформуватися, вицвісти або потріскатися. За словами Паркс, найкраще тримати такі речі в архівних коробках у кімнаті з постійним мікрокліматом.

Експерти наголошують: головне правило зимового зберігання — все, що може постраждати від холоду, вологи чи конденсату, потрібно переносити в дім, де температура стабільна й передбачувана.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, якщо ви відчули запах горілого пластику чи проводки, навіть коли до розетки нічого не під’єднано, зволікати небезпечно. Це не випадковість і не «здалося», а реальний сигнал про можливу загрозу.