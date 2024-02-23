7 речей, які обов’язково треба мати жінкам за 50: цей одяг робить образ дорогим і досконалим

Жінкам зрілого віку треба обов’язково мати в арсеналі ці сім речей, які робитимуть аутфіт розкішним та елегантним. До того ж, цей одяг коригуватиме фігуру, приховуючи зайві кілограми. Розповідаємо, які предмети гардеробу обов’язково повинні бути у жінок за 50.

Сукні

Які речі повинні бути в гардеробі жінок за 50 / Фото: Freepik

Для жінок зрілого віку ідеальними будуть сукні вільного крою з якісних матеріалів монохромних кольорів. Це можуть бути прямі моделі довжини міді з поясом чи без, які легко стилізувати. Такі сукні будуть вигідно приховувати зайві кілограми на вашій талії і підкреслюватимуть природню красу.

Блузи та сорочки

Які речі повинні бути в гардеробі жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Треба вибирати класичні сорочки світлих пастельних кольорів. Для ідеального образу підійде біла чи блакитна сорочка з будь-яким низом. Блузи також повинні бути монохромними, без мережива та бантів, бо такі деталі додаватимуть віку.

Джинси

Які речі повинні бути в гардеробі жінок за 50 / Фото: Freepik

Для пані елегантного віку підійдуть джинси класичного крою синіх відтінків. На штанях не повинно бути декору, потертостей чи рваних країв, бо це здешевлюватиме образ, робитиме ваш аутфіт смішним.

Штани

Які речі повинні бути в гардеробі жінок за 50 / Фото: Freepik

Класичні прямі чи широкі моделі повинні обов’язково бути в гардеробі кожної жінки, якій за 50. З ними можна легко створити дорогий елегантний образ, комбінуючи з будь-яким верхом.

Жакет

Які речі повинні бути в гардеробі жінок за 50 / Фото: Freepik

Це може бути брючний костюм чи зі спідницею. А можна придбати окремо клубний піджак із якісної тканини, бажано у світлих тонах. Такий блейзер пасуватиме до сорочок, штанів, суконь, спідниць та джинсів.

Кардиган

Які речі повинні бути в гардеробі жінок за 50 / Фото: Freepik

Ця класична затишна річ обов’язково повинна бути в гардеробі кожної пані. В’язаний кардиган надає образу романтизму й елегантності. Довжина кардигана може бути як до коліна, так і нижче, без зайвої фурнітури та яскравих деталей.

Верхній одяг

Які речі повинні бути в гардеробі жінок за 50 / Фото: Freepik

В гардеробі повинен бути пуховик і пальто. Не варто відмовлятися від курток, які будуть доходити до колін і нижче. А ось від шуби краще відмовитися, наразі в трендах панує мінімалізм, тому цінне хутро буде недоречним.

Читайте також:

Які кросівки у трендах весняного сезону 2024: вони неодмінно мають бути у вашому гардеробі

Топ-9 трендових суконь весна-літо 2024: вишукані, бюджетні й невимовно розкішні

Як зі свого простого одягу створити гардероб розкішної дорогої жінки: вашому стилю заздритимуть усі