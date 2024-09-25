7 речей, які в жодному разі не можна прати в машинці: запам’ятайте цей список

Що робити з одягом, який не можна прати: поради експертів.

Розповідаємо, які речі не варто класти до пральної машинки, їх краще прати вручну чи віднести до хімчистки.

Які речі не можна прати у пральній машинці

Шкіряний одяг. Шкіру не можна прати у машинці, адже механічна дія барабану негативно вплине на її якість. Після такого прання шкіряний одяг може зсохнутися й потріскатися, втратить свій колір та форму. Для чищення шкіри є спеціальні засоби, ще можна скористатися послугами хімчистки.

Шкіру не можна прати у машинці, адже механічна дія барабану негативно вплине на її якість. Після такого прання шкіряний одяг може зсохнутися й потріскатися, втратить свій колір та форму. Для чищення шкіри є спеціальні засоби, ще можна скористатися послугами хімчистки. Подушки на основі ортопедичної піни. Після прання піна просто подрібниться, особливо після увімкнення режиму віджимання. Перед тим, як класти подушку до барабану, обов’язково вивчіть бирку, на якій зазначена вся необхідна інформація щодо прання та догляду за подушкою. Таку річ краще прати вручну з додаванням засобу для прання, який легко вимивається.

Після прання піна просто подрібниться, особливо після увімкнення режиму віджимання. Перед тим, як класти подушку до барабану, обов’язково вивчіть бирку, на якій зазначена вся необхідна інформація щодо прання та догляду за подушкою. Таку річ краще прати вручну з додаванням засобу для прання, який легко вимивається. Бейсболки та кепки. Ці головні убори мають каркас, який під час прання може погнутися і втратити свою первозданну форму. Тому кепки треба прати руками й не віджимати, а дати воді просто стекти.

Ці головні убори мають каркас, який під час прання може погнутися і втратити свою первозданну форму. Тому кепки треба прати руками й не віджимати, а дати воді просто стекти. Одяг з прикрасами. Одяг з бісером, блискітками чи камінцями категорично не можна прати в машинці. По-перше, після такого прання речі можуть втратити частину прикрас. По-друге, цей декор може чіплятися за барабан, відриватися й потрапляти в сам механізм пральної машинки, що негативно позначиться на її роботі. Фахівці рекомендують прати такий одяг у теплій воді з попереднім замочуванням.

Одяг з бісером, блискітками чи камінцями категорично не можна прати в машинці. По-перше, після такого прання речі можуть втратити частину прикрас. По-друге, цей декор може чіплятися за барабан, відриватися й потрапляти в сам механізм пральної машинки, що негативно позначиться на її роботі. Фахівці рекомендують прати такий одяг у теплій воді з попереднім замочуванням. Бюстгальтери. Застібки виробу можуть чіплятися за барабан, тим самим пошкодити його. До того ж, бюстгальтер після інтенсивного прання втратить свою форму, може зіпсуватися мереживо чи тендітна атласна тканина. Експерти рекомендують придбати спеціальний мішок для прання таких виробів чи класти їх до наволочки.

Застібки виробу можуть чіплятися за барабан, тим самим пошкодити його. До того ж, бюстгальтер після інтенсивного прання втратить свою форму, може зіпсуватися мереживо чи тендітна атласна тканина. Експерти рекомендують придбати спеціальний мішок для прання таких виробів чи класти їх до наволочки. Кашемірові та вовняні светри. Такі речі треба прати досить обережно, адже вони після інтенсивного прання втрачають не лише форму та колір, а можуть зменшитися в кілька разів. Вовняні та кашемірові светри краще прати вручну, попередньо замочивши у воді із м’яким пральним засобом.

Такі речі треба прати досить обережно, адже вони після інтенсивного прання втрачають не лише форму та колір, а можуть зменшитися в кілька разів. Вовняні та кашемірові светри краще прати вручну, попередньо замочивши у воді із м’яким пральним засобом. Оксамитове і замшеве вбрання. Цей одяг рекомендовано відносити до хімчистки. Так ви зможете зберегти його ошатність і щільну ворсисту текстуру. Експерти не радять користуватися праскою, щоб розгладити складки на таких речах. Краще скористатися відпарювачем, перед відпарюванням одяг треба обов’язково вивернути.

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