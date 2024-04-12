7 речей, які видають погану господиню: перевірте своїх знайомих і подруг

Кожній жінці приємно, коли її хвалять за те, що вона гарна господиня, як чисто в її домі, і як вона смачно готує. Втім, є такі речі, які видають, що жінка не досить вправна у хатній роботі. Розповідаємо, що вказуює на недбалість господині.

Речі, які видають погану господиню: повний список

Дзеркала. Взагалі, всі скляні поверхні в оселі повинні бути чистими. Плями, розводи, відбитки пальців – все це може складати негативне враження про господиню дому.

Взагалі, всі скляні поверхні в оселі повинні бути чистими. Плями, розводи, відбитки пальців – все це може складати негативне враження про господиню дому. Взуття. Коли в дім приходять гості, перше, що потрапляє на очі – це взуття. Тому воно повинно стояти у відведеному місці, бути чистим та охайним. Оскільки навіть самі дорогі черевики можуть зіпсувати загальне враження, якщо стоятимуть посеред коридору.

Коли в дім приходять гості, перше, що потрапляє на очі – це взуття. Тому воно повинно стояти у відведеному місці, бути чистим та охайним. Оскільки навіть самі дорогі черевики можуть зіпсувати загальне враження, якщо стоятимуть посеред коридору. Кухонні рушники. Напевно, кожна жінка дуже багато часу проводить на кухні, тому це місце варто тримати в чистоті та охайності. Це стосується як рушників, так і фартуха з прихватами. Не слід тримати на кухні вицвілий чи брудний текстиль, бо такі речі мають вкрай неестетичний вигляд.

Напевно, кожна жінка дуже багато часу проводить на кухні, тому це місце варто тримати в чистоті та охайності. Це стосується як рушників, так і фартуха з прихватами. Не слід тримати на кухні вицвілий чи брудний текстиль, бо такі речі мають вкрай неестетичний вигляд. Посуд. Варто вчасно мити посуд, бо гора брудних тарілок у раковині складає не дуже гарне враження про господиню.

Варто вчасно мити посуд, бо гора брудних тарілок у раковині складає не дуже гарне враження про господиню. Кімнатні рослини. Напівзасохлі квіти, залишки опалого листя на підвіконні точно складуть погане враження про господиню. Тому варто слідкувати за своїми квітами, вчасно позбуватися сухих листочків, регулярно прибирати на підвіконні.

Напівзасохлі квіти, залишки опалого листя на підвіконні точно складуть погане враження про господиню. Тому варто слідкувати за своїми квітами, вчасно позбуватися сухих листочків, регулярно прибирати на підвіконні. Залишки мила. Якщо в мильниці є залишки мила, його варто вчасно прибирати, бо це також ознака недбалості. До приходу гостей необхідно класти новий брусок або замінити старе мило на рідкий засіб для миття рук.

Якщо в мильниці є залишки мила, його варто вчасно прибирати, бо це також ознака недбалості. До приходу гостей необхідно класти новий брусок або замінити старе мило на рідкий засіб для миття рук. Стопки журналів. Якщо раніше друковані видання слугували предметом інтер’єру, то наразі вони видають несмак господині й накопичують на поверхні багато пилу. Тому краще прибрати журнали в шафу чи тумбочку, якщо вони для вас мають велику цінність.

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