7 речей, які видають погану господиню: перевірте своїх знайомих і подруг

Якщо ці речі чисті та охайні, значить, в домі гарна господиня.
Кожній жінці приємно, коли її хвалять за те, що вона гарна господиня, як чисто в її домі, і як вона смачно готує. Втім, є такі речі, які видають, що жінка не досить вправна у хатній роботі. Розповідаємо, що вказуює на недбалість господині.
Речі, які видають погану господиню: повний список
- Дзеркала. Взагалі, всі скляні поверхні в оселі повинні бути чистими. Плями, розводи, відбитки пальців – все це може складати негативне враження про господиню дому.
- Взуття. Коли в дім приходять гості, перше, що потрапляє на очі – це взуття. Тому воно повинно стояти у відведеному місці, бути чистим та охайним. Оскільки навіть самі дорогі черевики можуть зіпсувати загальне враження, якщо стоятимуть посеред коридору.
- Кухонні рушники. Напевно, кожна жінка дуже багато часу проводить на кухні, тому це місце варто тримати в чистоті та охайності. Це стосується як рушників, так і фартуха з прихватами. Не слід тримати на кухні вицвілий чи брудний текстиль, бо такі речі мають вкрай неестетичний вигляд.
- Посуд. Варто вчасно мити посуд, бо гора брудних тарілок у раковині складає не дуже гарне враження про господиню.
- Кімнатні рослини. Напівзасохлі квіти, залишки опалого листя на підвіконні точно складуть погане враження про господиню. Тому варто слідкувати за своїми квітами, вчасно позбуватися сухих листочків, регулярно прибирати на підвіконні.
- Залишки мила. Якщо в мильниці є залишки мила, його варто вчасно прибирати, бо це також ознака недбалості. До приходу гостей необхідно класти новий брусок або замінити старе мило на рідкий засіб для миття рук.
- Стопки журналів. Якщо раніше друковані видання слугували предметом інтер’єру, то наразі вони видають несмак господині й накопичують на поверхні багато пилу. Тому краще прибрати журнали в шафу чи тумбочку, якщо вони для вас мають велику цінність.
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