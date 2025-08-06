Церковне свято 7 серпня / © Pixabay

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Завтра, 7 серпня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного мученика Дометія. Святий Дометій народився у Персії (сучасний Іран) у родині язичників. У молодому віці він почав шукати істину та спасіння душі, чимало мандрував у пошуках істинної віри. У своїх духовних пошуках потрапив до християнської громади та повірив у Христа. Прийняв святе Хрещення у християн, які переховувались у прикордонних областях Візантійської імперії.

Після хрещення Дометій оселився біля міста Нісібіс (на межі Візантії та Персії), де прийняв чернецтво. Його духовним наставником був старець на ім’я Урвіл (або Урфій), який жив у монастирі. Дометій швидко досяг значних висот у покаянні, смиренні та молитві. Прагнучи ще більшого усамітнення, він разом із двома учнями оселився в печері поблизу міста.

У печері святий вів аскетичне життя, суворо постив і молився день і ніч. Господь дарував йому дар зцілення і вигнання злих духів, завдяки чому до нього приходили багато хворих і одержимих. Завдяки цьому численні язичники навертались до християнської віри.

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У той час у Сирії перебував імператор Юліан Відступник (правив 361–363 років), відомий своєю ненавистю до християнства. Дізнавшись про Дометія, який навертає поган, він наказав військовим увійти до печери. Коли Дометій і двоє його учнів молились, воїни завалили вхід печери камінням, убивши їх усередині. Так Дометій прийняв мученицьку смерть за Христа разом зі своїми учнями.

Прикмети 7 серпня

Народні прикмети 7 серпня / © unsplash.com

Якщо вранці туман стелиться над полем — буде тепла й тиха осінь.

Дощ 7 серпня — до дощової осені.

Сонячний і спекотний день — зима буде пізньою й теплою.

Що завтра не можна робити

7 серпня, як і в інші дні, Церква закликає людей до духовної чистоти: утримуватися від лайки, пустих пересудів, злості, заздрості, жадібності, мстивості та зневіри. Особливо цього дня вважається гріхом відмовити у допомозі тому, хто щиро звертається з проханням. У народі ж побутувала свята заборона чіпати лелек: вважалося, що будь-яка шкода, завдана цим птахам, накличе на родину хвороби й нещастя.

Що можна робити завтра

Вважається, що 7 серпня особливо важливо виявляти милосердя: підтримати тих, хто страждає, подати руку допомоги бідним і нужденним, пожертвувати на благодійність або хоча б сказати добре слово. Усе, що зроблено щиро й від серця, повернеться сторицею — спокоєм, добром і добробутом у родині.