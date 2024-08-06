7 серпня — яке церковне свято, чому в жодному разі не можна ображати лелек

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 7 серпня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного мученика Дометія. Дометій народився в Персії у поганській родині. Він прийняв християнство і залишив своє рідне місто, щоб уникнути переслідувань за віру.

Після хрещення він вирішив присвятити своє життя Богу і став монахом. Дометій приєднався до монастиря, де жив в аскетичному подвигу, займаючись молитвою і постом.

Він залишив монастир і оселився в пустелі біля міста Нісібіс, де продовжував свій подвижницький шлях. Дометій вів життя відлюдника, віддаючи весь свій час молитві і духовним роздумам.

Дометій був відомий своїми чудесами та зціленнями, що привертало до нього багатьох людей. Завдяки його проповідям багато людей прийняли християнство. Під час гонінь на християн за імператора Юліана Відступника, Дометій був схоплений і страчений за віру. Він прийняв мученицьку смерть, залишаючись вірним Христу до кінця.

Прикмети 7 серпня

Народні прикмети 7 серпня / Фото: Pexels

Схід сонця яскравий і кольоровий, вдень піде дощ.

Півні співають голосно до спекотного завтрашнього дня.

Ввечері з'явилася веселка до теплої погоди.

Що завтра не можна робити

Дуже важливо цього дня не ображати лелек, тобто на них на можна кричати, в них не слід кидати каміння тощо. Інакше в вашому житті поселяться біди і невдачі. Все ще триває православний піст, тому забороняється вживати м'ясні продукти.

Що можна робити завтра

Здавна наші предки вірили, якщо побачити як летить лелека, ви будете мати міцне здоров'я і можете бути впевнені у великому урожаї. А якщо при цьому у вас в кишені ще й лежать гроші, тоді точно будете ще й багатими.

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