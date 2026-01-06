Церковне свято 7 січня / © unsplash.com

Завтра, 7 січня, в православному календарі Собор святого Івана Хрестителя. Це одне з найшанованіших християнських свят, присвячене пам’яті пророка, який підготував світ до приходу Спасителя. Іван Хреститель, або Предтеча, — це пророк, який хрестив Ісуса Христа в річці Йордан і закликав людей до покаяння та духовного очищення.

Іван жив відлюдником, харчуючись джерельним медом і кониною, що стало символом відданості духовному шляху та праведності. У день свята віряни відвідують храми, моляться перед іконами святого та беруть участь у водосвятті — освяченні води в церквах або природних джерелах. Освячену воду вважають цілющою і використовують для зцілення та захисту дому.

По селах дотримувалися давніх обрядів: купання в річках для очищення, поклоніння святим місцям і паломництво до монастирів, присвячених Івану Хрестителю. Іван Хреститель згадується в Євангеліях як пророк, який закликав до праведного життя. Він хрестив Ісуса в Йордані, відкриваючи нову еру спасіння, і за свою відданість вірі прийняв мученицьку смерть.

Прикмети 7 січня

Народні прикмети 7 січня

Чисте небо вранці — буде ясна погода кілька днів поспіль.

М’який вітер або штиль — весна буде теплою і ранньою.

Північний мороз і ясне небо — рік буде спокійним, без катаклізмів.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними прикметами не варто ні давати, ні брати в борг гроші, а також перераховувати дрібні монети — інакше можна залишитися без засобів. Пасивність та бездіяльність цього дня теж небажані: кажуть, хто нічого не робить сьогодні, увесь рік житиме в нестатках.

Що можна робити завтра

У храмах служать богослужіння на честь святого Івана Хрестителя. До нього звертаються з найрізноманітнішими проханнями: допомогти в складних життєвих справах, зцілити від тяжких недуг, подарувати дітей бездітним подружжям, а також наставити на правильний шлях чоловіків, які збиваються з віри та праведного життя.