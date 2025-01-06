7 січня — яке церковне свято, що зробити цього дня, щоб бути щасливим протягом всього року

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 7 січня, в православному календарі собор святого Івана Хрестителя. Цей день присвячений згадуванню значення життя і служіння Івана Хрестителя, який зіграв ключову роль у хрещенні Ісуса Христа в річці Йордан. "Собор" у назві означає, що цього дня віряни "збираються" для спільної молитви та вшанування святого. Іван Хреститель називається Предтечею, бо він був тим, хто готував народ до приходу Спасителя і сповістив про Нього. Він став символом покаяння, смирення і виконання Божої волі.

У храмах проводять літургії, на яких читаються уривки зі Святого Письма, що розповідають про життя Івана Хрестителя. Святий Іван є прикладом суворого аскетизму, тому віряни намагаються цього дня утримуватись від зайвого. Хоча основне водосвяття відбувається на Богоявлення, у деяких традиціях воду продовжують освячувати і в цей день. Свято Собору Івана Хрестителя — це час духовного роздуму і вшанування святого, який своїм життям надихав людей прагнути до очищення душі та покаяння.

Прикмети 7 січня

Народні прикмети 7 січня / Фото: Unsplash

Чим більше снігу лежить, тим урожайнішим буде рік.

Яскравий місяць і ясне небо — до сильного морозу.

Потепління цього дня означає, що весна буде холодною.

Що завтра не можна робити

Не слід працювати, інакше всі справи, які ви розпочнете цього дня, завершаться не так, як планувалося. Не варто носити брудний і поношений одяг, будуть проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Цього дня за давньою традицією потрібно випити склянку освяченої 6 січня (на Водохреще) води, тоді весь рік ви будете щасливими і здоровими. А чоловіки обов'язково випивали кілька ковтків пива, щоб рік минув без сліз.

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