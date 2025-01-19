7 сортів картоплі, які дають найвищий урожай: з одного куща збиратимете відро бульб

Невдовзі розпочнеться гаряча весняна пора для українських господарів, тому вже зараз треба подумати, яку картоплю висівати на своєму городі, щоб отримати багатий урожай. Розповідаємо, які сорти картоплі максимально урожайні та дуже смачні.

Яка картопля має високу врожайність і гарний смак: поради досвідчених городників

Розара не боїться холоду й посухи, дає максимально великий урожай – до 20 бульб з одного куща. Картопля легко чиститься, добре розварюється, має гарний смак. Бульби виростають однакового розміру, мають багато вічок.

не боїться холоду й посухи, дає максимально великий урожай – до 20 бульб з одного куща. Картопля легко чиститься, добре розварюється, має гарний смак. Бульби виростають однакового розміру, мають багато вічок. Рудольф має високу врожайність, схожий за своїми смаковими якостями на попередній сорт, добре розварюється і дуже крохмалистий. Бульби мають рожеву шкірку, виростають великими та гладкими, з одного куща можна зібрати до відра картоплі.

має високу врожайність, схожий за своїми смаковими якостями на попередній сорт, добре розварюється і дуже крохмалистий. Бульби мають рожеву шкірку, виростають великими та гладкими, з одного куща можна зібрати до відра картоплі. Беллароза. Цей сорт напевно росте на кожному українському городі, що не дивно. Адже картопля смачна, бульби виростають великими та гладкими, однакового розміру. Картопля має високу врожайність.

Цей сорт напевно росте на кожному українському городі, що не дивно. Адже картопля смачна, бульби виростають великими та гладкими, однакового розміру. Картопля має високу врожайність. Арізона високо цінується в кулінарії за свої смакові властивості. Цей сорт має високу врожайність, бульби білого кольору, виростають однакового розміру. Саме з цього сорту готують картоплю по-селянськи.

високо цінується в кулінарії за свої смакові властивості. Цей сорт має високу врожайність, бульби білого кольору, виростають однакового розміру. Саме з цього сорту готують картоплю по-селянськи. Гранада – досить молодий сорт картоплі, його вивели 2014 року. Однак він має доволі високу врожайність і стійкий до посухи й холоду. Ця картопля має відмінний смак, низькокрохмалиста, тому її часто вживають під час дотримання дієт.

– досить молодий сорт картоплі, його вивели 2014 року. Однак він має доволі високу врожайність і стійкий до посухи й холоду. Ця картопля має відмінний смак, низькокрохмалиста, тому її часто вживають під час дотримання дієт. Лорет. Цей сорт стійкий до посухи та холоду, дає стабільно високий урожай, незважаючи на несприятливі погодні умови. Бульби виростають великими та гладкими, картопля дуже смачна й добре розварюється.

Цей сорт стійкий до посухи та холоду, дає стабільно високий урожай, незважаючи на несприятливі погодні умови. Бульби виростають великими та гладкими, картопля дуже смачна й добре розварюється. Щедрик також дає стабільно високий урожай. Особливість цього сорту полягає в тому, що він не вироджується і на одній ділянці може давати гарний урожай упродовж кількох років. Бульби виростають круглими та рівномірними, картопля підходить для приготування смачного пюре.

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