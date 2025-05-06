Церковне свято 7 травня / © Unsplash

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Завтра, 7 травня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Акакія. Святий мученик Акакій жив у IV столітті в Каппадокії, що на території сучасної Туреччини. Він виріс у християнській родині і від самого дитинства був вихований у вірі в Христа. Згодом він став священиком, зберігаючи свою відданість Господу.

Коли в Римській імперії почалися жорстокі переслідування християн за імператора Діоклетіана, Акакій, як і багато інших віруючих, був заарештований. Йому наказали відректися від віри та принести жертву язичницьким богам, однак святий відмовився й навіть під час тортур не зрікся своїх переконань. Його стійкість і непохитна віра стали прикладом для інших християн.

За свою відданість Христу Акакій переніс жахливі страждання і врешті-решт був спалений заживо в місті Тарс. Його мученицька смерть стала свідченням глибокої віри та мужності. Після смерті святий Акакій був канонізований, а його пам’ять відзначається серед християн як символ непохитної відданості Богу навіть у найскладніших обставинах.

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Святий Акакій став покровителем усіх, хто страждає від фізичних мук або переживає випробування віри. Його життєвий шлях є зразком для християн, які прагнуть залишатися вірними своїм переконанням, попри будь-які труднощі.

Прикмети 7 травня

Народні прикмети 7 травня / © unsplash.com

Сонце весь день ховається за хмарами — очікуйте грозового травня.

Ввечері на небі веселка — до ясної погоди вранці.

Вночі зірок не видно — до дощу.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще утриматися від ловлі риби, оскільки саме зараз у неї триває нерестНе дозволяйте собі сумувати, плакати чи сваритися з близькими, адже негативний настрій може затягнутися на довгий час. Уникайте впускати непроханих гостей у дім, адже вони можуть принести неприємності та біду. Цей день не підходить для фінансових операцій, угод або інвестицій — ризики високі, а удача не на вашому боці.

Що можна робити завтра

7 травня здавна вважалася сприятливою для музикантів. Цього дня люди вирушали в людні місця і грали на всьому, що могли. Вірили, що гра на музичних інструментах здатна прискорити прихід літа.