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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
2 хв

7 травня — яке церковне свято, чому не можна впускати в оселю непроханих гостей

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 7 травня

Церковне свято 7 травня / © Unsplash

Завтра, 7 травня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Акакія. Святий мученик Акакій жив у IV столітті в Каппадокії, що на території сучасної Туреччини. Він виріс у християнській родині і від самого дитинства був вихований у вірі в Христа. Згодом він став священиком, зберігаючи свою відданість Господу.

Коли в Римській імперії почалися жорстокі переслідування християн за імператора Діоклетіана, Акакій, як і багато інших віруючих, був заарештований. Йому наказали відректися від віри та принести жертву язичницьким богам, однак святий відмовився й навіть під час тортур не зрікся своїх переконань. Його стійкість і непохитна віра стали прикладом для інших християн.

За свою відданість Христу Акакій переніс жахливі страждання і врешті-решт був спалений заживо в місті Тарс. Його мученицька смерть стала свідченням глибокої віри та мужності. Після смерті святий Акакій був канонізований, а його пам’ять відзначається серед християн як символ непохитної відданості Богу навіть у найскладніших обставинах.

Святий Акакій став покровителем усіх, хто страждає від фізичних мук або переживає випробування віри. Його життєвий шлях є зразком для християн, які прагнуть залишатися вірними своїм переконанням, попри будь-які труднощі.

Прикмети 7 травня

Народні прикмети 7 травня / © unsplash.com

Народні прикмети 7 травня / © unsplash.com

  • Сонце весь день ховається за хмарами — очікуйте грозового травня.

  • Ввечері на небі веселка — до ясної погоди вранці.

  • Вночі зірок не видно — до дощу.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще утриматися від ловлі риби, оскільки саме зараз у неї триває нерестНе дозволяйте собі сумувати, плакати чи сваритися з близькими, адже негативний настрій може затягнутися на довгий час. Уникайте впускати непроханих гостей у дім, адже вони можуть принести неприємності та біду. Цей день не підходить для фінансових операцій, угод або інвестицій — ризики високі, а удача не на вашому боці.

Що можна робити завтра

7 травня здавна вважалася сприятливою для музикантів. Цього дня люди вирушали в людні місця і грали на всьому, що могли. Вірили, що гра на музичних інструментах здатна прискорити прихід літа.

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Дата публікації
Кількість переглядів
317
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