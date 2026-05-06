7 травня — яке церковне свято, навіщо нагрівати воду під промінням сонця

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 7 травня

Завтра, 7 травня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Акакія. Згідно з християнською традицією, Акакій жив у період пізньої Римської імперії, коли християни зазнавали переслідувань за відмову поклонятися язичницьким богам. У деяких переказах він постає як військовий або державний службовець, який мав високе становище, але обрав шлях віри у Христа попри всі ризики.

Його внутрішній духовний вибір поступово привів до конфлікту з імперською владою, яка вимагала участі в язичницьких обрядах. Акакій залишився вірним своїм переконанням, відкрито визнавши себе християнином.

За відмову зректися віри святого піддали жорстоким катуванням. У житійних оповідях підкреслюється, що його стійкість не зламали ані погрози, ані фізичні страждання. Акакій переносив муки з молитвою, демонструючи духовну силу та глибоку довіру до Бога.

Його приклад надихав інших християн, які бачили в ньому живе свідчення того, що віра може бути сильнішою за страх смерті.

Згідно з переданням, святий Акакій прийняв мученицьку смерть, не зрікшись Христа. Його страта стала кульмінацією життєвого шляху, сповненого випробувань, але й духовної перемоги.

У християнській традиції смерть мученика розглядається не як поразка, а як тріумф віри та входження до вічного життя.

Прикмети 7 травня

  • Веселка ввечері — наступного дня очікується ясна, тепла погода.

  • Високі хмари вважаються ознакою більш стабільної погоди.

  • Поява ластівок або стрижів — до гарної, стабільної погоди й успіху в справах.

Що завтра не можна робити

Цього дня вважалося вкрай важливим тримати чистоту не лише у справах, а й у думках і вчинках. Люди уникали будь-яких проявів злості та негативу: сварок, образ, помсти, заздрості, пустих розмов і лінощів. Окремо підкреслювалося, що не можна відвертатися від прохання про допомогу — ні від людини, ні від тварини, якщо є можливість підтримати.

Що можна робити завтра

У народній традиції цей день відомий як Купальниця й пов’язаний із давнім звичаєм шанування води. Зранку господині набирали воду у посудини та залишали її на сонці, щоб вона «нагрілася світлом дня». Опівдні цією водою вмивалися, її пили, а подекуди навіть використовували для купання. Вважалося, що така вода в цей день набуває особливої сили, очищує тіло й додає здоров’я.

