7 травня — яке церковне свято, що потрібно зробити, щоб отримати здоров'я на цілий рік

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 7 травня, в православному календарі день пам’яті мученика Акакія Сотника. Він є однією з постатей раннього християнства, який жив у III-IV століттях. Він народився в Каппадокії і служив сотником у Мартисійському полку під командуванням Фірма. Його життя було випробуванням віри та мужності, особливо під час гонінь на християн, які були ініційовані імператором Максиміаном Галерієм.

Коли Фірм почав допитувати своїх воїнів про віру, Акакій відкрито зізнався у християнстві і був підданий жорстоким мукам. Незважаючи на тортури, він залишався непохитним у своїх переконаннях. Його відданість вірі була настільки сильною, що навіть у в’язниці він відчував надприродну підтримку, коли юнаки з’являлися перед ним, омиваючи його рани та приносячи їжу.

Його мужність та самопожертва стали символом для християн, і його життя вважається прикладом непохитної віри та відданості Богу. Святий Акакій був обезголовлений за наказом правителя Флаккіна 303 року, але його спадщина живе у пам’яті християн. Його мощі спочатку перебували у Константинополі, а потім були перенесені до Калабрії.

Церковне свято 7 травня — явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі

Явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі — це чудовна подія, яка сталася 7 травня 351 року. За переказами, цього дня над Голгофою, саме над тим місцем, де Ісус Христос був розіп’ятий, з’явився величезний і яскравий рівнокінцевий хрест. Це явлення було видимим для всіх жителів міста і тривало кілька годин, викликаючи велике здивування та захоплення серед населення.

Хрест сяяв світлом, яке було яскравіше за сонячне, і вважається, що це було знаменням від Бога. Ця подія мала велике значення для християнського світу, оскільки вона підтвердила віру в Христа і його жертву за гріхи людства.

Прикмети 7 травня

Народні прикмети 7 травня / Фото: Unsplash

Вранці веселка — до дощу.

Дощить — буде теплий вересень.

Навколо місяця кола — буде сильний вітер.

Що завтра не можна робити

Заборонялося грати з вогнем і брати в руки гострі предмети, існує ризик отримати травму. Також не можна лаятися, адже в душі оселиться негатив.

Що можна робити завтра

Щоб цілий рік не хворіти, наші предки в давнину намагалися цього дня піти на водойму і скупатися у воді. Вірили, що вона наділена магічною лікувальною силою.

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