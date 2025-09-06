Церковне свято 7 вересня / © Unsplash

Завтра, 7 вересня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Созонта. Созонт жив у III–IV столітті в часи, коли християнство піддавалося жорстоким переслідуванням, особливо за імператора Діоклетіана. Він був родом із Херсонесу (нинішній Крим), або з іншого міста Понтійського регіону, згідно з деякими джерелами. За професією був звичайним громадянином, часто згадується як людина скромна, але ревна у вірі.

Созонт відомий як покровитель міста і вірян, які зверталися до нього за допомогою у хворобах, проблемах із землею чи родиною. Він активно поширював християнство, підтримував братів і сестер у вірі, за що зазнав переслідувань.

Сталося це під час переслідувань християн: йому пропонували відректися від віри, але він залишився вірним Христу. Страчений мученицькою смертю. Його мученицька смерть зробила його прикладом непохитності у вірі для християн того часу.

Прикмети 7 вересня

Народні прикмети 7 вересня / © unsplash.com

На ранок туман — буде теплий і сонячний день.

На заходу червона зоря — наступного дня буде гарна погода.

Листя рано пожовтіло — до ранньої та дощової осені.

Що завтра не можна робити

У народних повір’ях цього дня вважають небезпечним позичати гроші або брати в борг хліб та борошно, адже це може призвести до втрат. Також не слід вихвалятися своїм здоров’ям чи добробутом — надмірна гордість може обернутися проти вас. Весілля краще не планувати: союз, укладений у цей день, часто буває недовговічним.

Що можна робити завтра

Увечері 7 вересня, напередодні великого церковного свята, у храмах відбуваються урочисті богослужіння. Віряни звертаються до Пресвятої Богородиці з проханнями про заступництво, міцне здоров’я, а дівчата — ще й про збереження краси. До святого Макарія Канівського звертаються з молитвами про зміцнення віри, правильний вибір у важливих справах, про духовне та фізичне зцілення, а також про мир і гармонію в душі та родині.