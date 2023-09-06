7 вересня — яке церковне свято, чому заборонено спалювати цибулеве лушпиння і що означають чорні хмари

Завтра, 7 вересня, в православному календарі день пам’яті мученика Созонта. Созонт народився в Лікаонії, де він був пастухом. Він читав Святе Письмо і проповідував Христа серед інших пастухів. Багатьох з них він переконав прийняти християнську віру і хрещення. В одну з ночей Созонт мав видіння, що закликало його до подвигу мучеництва за Христа.

Созонт прибув до міста Помпеополь в Кілікії, де правитель Максиміан приносив жертви перед золотою статуєю одного з язичницьких богів. Созонт потайки увійшов до храму і відламав золоту руку у статуї. Розбив її на частини і роздав золото бідним. Коли пошкодження ідола було помічено, Созонт сам прийшов до правителя і заявив про свій вчинок. Він пояснив, що ідол — це не Бог, а безпорадна і бездушна статуя, яка не може допомогти нікому, навіть собі самому. Справжнім Богом Созонт визнавав Ісуса Христа.

Розлючений правитель наказав мучити Созонта. Спочатку його повісили на дерево і строгали по ребрах залізними кігтями, потім взули його ноги в залізні чоботи з гострими цвяхами всередині і водили містом. Ходячи містом в чоботях і витримуючи біль, Созонт славив Бога. Потім його знову повісили на дерево і сильно били залізними палицями, кості його були роздроблені, а сам мученик помер.

Правитель не хотів, щоб тіло стало предметом шанування християн. Коли тіло поклали в огонь, то раптом заблищала блискавка, загримів гром і пішов сильний дощ із градом, через що вогонь загас. Вночі християни забрали тіло Созонта і поховали його. Біля труни мученика і в джерела, що текло пiд дубом, де отримав об’явлення зверху Созонт, вiряни отримували iсцiлення.

Церковне свято 7 вересня — день пам'яті преподобного Луки Каппадокійського

Лука Каппадокійський був православним священником і ігуменом монастиря Глибокореченського, який жив у 9-10 століттях. Він народився в Каппадокії, де він вчився у знаменитого богослова Василія Великого. Він віддав своє життя служінню Богу і людям, проповідуючи християнську віру і допомагаючи бідним і хворим. Він також був автором багатьох творів, у яких висловлював свої думки про духовне життя, молитву, пост і любов до Бога.

Прикмети 7 вересня

Народні прикмети 7 вересня / Фото: Pexels

Пливуть чорні хмари — будуть похолодання і дощі.

Великий урожай чорниці — прийде рання зима.

На землю впало багато ялинових шишок — скоро почнуться морози.

Що завтра не можна робити

Згідно зі старовинними повір'ями цього дня не можна було дарувати дівчаткам ляльок, тому що вірили, що це призведе до безпліддя в заміжжі. Також намагалися не свататися і не грати весілля цього дня, інакше пара скоро розлучиться. Не дозволено давати і брати гроші в борг.

Що можна робити завтра

Від 7 вересня селяни починали прибирати з городів цибулю. Тому часто нею торгували саме в цей період. Цього дня заборонялося спалювати лушпиння цибулі, поки весь урожай не зібраний. Вірили, що цей овоч захищає від хвороб худоби, тому робили з цибулі намисто на нитці і надягали на шию коровам. За цибулинами визначали і погоду. Наприклад, якщо багато лушпиння, то зима буде морозною.

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