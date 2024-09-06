7 вересня — яке церковне свято, не робіть одну річ, щоб не померти в бідності і хворобах

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 7 вересня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Созонта. Святий мученик Созонт походив із Лікаонії (сучасна Туреччина) і був пастухом. Він був відомий своєю глибокою вірою в Христа і часто ділився своїми знаннями з іншими пастухами, приводячи багатьох до християнства.

Одного разу, під час святкування на честь язичницького ідола в місті Помпеополь, Созонт увійшов у храм і відламав руку золотого ідола, роздавши золото жебракам. Це викликало велике сум’яття в місті, і багато людей були підозрювані та замучені. Щоб уникнути страждань інших, Созонт сам зізнався у своєму вчинку перед імператором Максиміаном.

Імператор наказав жорстоко мучити Созонта. Його підвішували, стругали тіло залізними кігтями, одягали на ноги залізні чоботи з цвяхами всередині і водили містом. Після цього його знову підвішували і били залізними палицями, доки не роздробили кістки. У страшних муках святий Созонт віддав дух свій Богові близько 304 року.

Після його смерті, за наказом імператора, тіло мученика намагалися спалити, але раптово почалася гроза, і сильний дощ загасив вогонь. Вночі християни взяли тіло святого і поховали його.

Прикмети 7 вересня

Народні прикмети 7 вересня / Фото: Unsplash

Птахи летять низько до холодної зими, високо — до теплої.

У вишні пізно почало опадати листя — зима буде вологою та теплою.

Довгі пір'їни цибулин — осінь довго триватиме.

Що завтра не можна робити

Забороняється брати і давати гроші в борг, тому що вони цього дня несуть у собі негативну енергетику. Не можна згадувати покійних родичів. Вважається, що інакше людина помре у бідності та хворобах.

Що можна робити завтра

Цього дня починають готуватися до великого церковного свята — Різдва Пресвятої Богородиці. Зазвичай прибирають в будинку, готують смачні страви, запрошують гостей.

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