7 відтінків в одязі, які допоможуть мати дорогий і стильний вигляд

Дорого та стильно: які кольори в тренді восени 2023 року, а які відтінки вже не модні.

Кожній жінці хочеться мати стильний і дорогий вигляд, тому осіння палітра відтінків допоможе втілити цю мрію в життя. Адже осінь – це сезон багряних холодних тонів в одязі. Трендовими восени стають саме ті кольори, які відповідають природним відтінкам сезону: різнобарвного листя, нейтральні кольори та затишні тони. Вони завжди будуть дорогими на вигляд, оскільки це одвічна класика, яка модна кожної осені. Бо кожного року ми повертаємося до перевіреної палітри відтінків затишних светрів, стильних костюмів і пальто.

Які кольори модні восени 2023 року

Модні кольори восени 2023 року

Коричневий. Шоколадні відтінки відповідають природній осінній палітрі, тому в такому образі кожна жінка матиме дорогий і стильний вигляд. Коричневий насичений колір можна не розбавляти іншими відтінками, він чудово грає в монообразі.

Шоколадні відтінки відповідають природній осінній палітрі, тому в такому образі кожна жінка матиме дорогий і стильний вигляд. Коричневий насичений колір можна не розбавляти іншими відтінками, він чудово грає в монообразі. Бежевий – це колір розкоші й бездоганного смаку. Одяг цього кольору можна поєднувати з усіма осінніми відтінками, що лише підкреслить елегантність і смак своєї власниці. Комбінувати одяг пастельних відтінків можна з чим завгодно: від шкіряної куртки до джинсової спідниці.

– це колір розкоші й бездоганного смаку. Одяг цього кольору можна поєднувати з усіма осінніми відтінками, що лише підкреслить елегантність і смак своєї власниці. Комбінувати одяг пастельних відтінків можна з чим завгодно: від шкіряної куртки до джинсової спідниці. Помаранчевий соковитий відтінок завжди має восени виграшний вигляд. Цей колір можна доповнити кремовими чи зеленими відтінками, щоб підкреслити свій образ і надати йому особливої розкоші.

соковитий відтінок завжди має восени виграшний вигляд. Цей колір можна доповнити кремовими чи зеленими відтінками, щоб підкреслити свій образ і надати йому особливої розкоші. Бордовий глибокий відтінок можна носити, поєднуючи з чорним кольором. Таке вбрання додасть глибини й затишку будь-якому образу. Створюйте з цим кольором модні багатошарові поєднання одягу червоного та білого кольорів. Такі комбінації на піку моди осені 2023 року.

глибокий відтінок можна носити, поєднуючи з чорним кольором. Таке вбрання додасть глибини й затишку будь-якому образу. Створюйте з цим кольором модні багатошарові поєднання одягу червоного та білого кольорів. Такі комбінації на піку моди осені 2023 року. Молочний колір. Саме цей затишний відтінок асоціюється у багатьох з осінньою порою. Одяг можна розбавляти іншими насиченими відтінками, також не варто забувати про чорний колір, який елегантно підкреслить молочні відтінки.

колір. Саме цей затишний відтінок асоціюється у багатьох з осінньою порою. Одяг можна розбавляти іншими насиченими відтінками, також не варто забувати про чорний колір, який елегантно підкреслить молочні відтінки. Сірий. Сірі відтінки в одязі завжди підкреслюють елегантність образу. Бездоганним буде поєднання сірого одягу та чорних чи коричневих шкіряних аксесуарів: рукавичок, ременів, сумок і взуття.

Сірі відтінки в одязі завжди підкреслюють елегантність образу. Бездоганним буде поєднання сірого одягу та чорних чи коричневих шкіряних аксесуарів: рукавичок, ременів, сумок і взуття. Темно-синій колір. Це м’яка альтернатива чорному кольору, який завжди в моді. Одяг із темно-синіх кольорів слугує базою, тому поєднується практично з усіма осінніми відтінками, окрім насиченого шоколадного.

Модний колір 2023 року

Які кольори вже не в тренді

Мода дуже швидкоплинна – те, що мало неймовірну популярність ще два-три місяці тому, сьогодні уже не в тренді. Про ці образи варто забути восени 2023 року, оскільки вони більше не в моді.

Повністю рожевий образ. Ще два місяці тому всі шалено наслідували цей стиль. Але він як швидко набрав популярності, так само швидко згас, оскільки повністю рожевий лук не класичний, тому не підходить на всі сезони, як кольори пастельних відтінків, наприклад. Та якщо дуже хочеться вдягнути щось рожеве, то краще такий образ доповнити осінніми монохромними відтінками. Можна поєднати рожевий топ і штани насиченого шоколадного кольору.

Ще два місяці тому всі шалено наслідували цей стиль. Але він як швидко набрав популярності, так само швидко згас, оскільки повністю рожевий лук не класичний, тому не підходить на всі сезони, як кольори пастельних відтінків, наприклад. Та якщо дуже хочеться вдягнути щось рожеве, то краще такий образ доповнити осінніми монохромними відтінками. Можна поєднати рожевий топ і штани насиченого шоколадного кольору. Леопардові принти на спідницях. З леопардовими принтами взагалі варто бути дуже обережними, вони абсолютно не пасують жінкам, яким 45+. А леопардові спідниці восени 2023 року вважаються антитрендовими. Така спідниця не лише привертає до себе надмірну увагу, а й видає не дуже гарний смак своєї господині. Краще надати перевагу базовій спідниці класичних кольорів чи монохромних осінніх відтінків. Така річ вдало підкреслить вашу блузу, сорочку, пуловер чи лонгслів.

З леопардовими принтами взагалі варто бути дуже обережними, вони абсолютно не пасують жінкам, яким 45+. А леопардові спідниці восени 2023 року вважаються антитрендовими. Така спідниця не лише привертає до себе надмірну увагу, а й видає не дуже гарний смак своєї господині. Краще надати перевагу базовій спідниці класичних кольорів чи монохромних осінніх відтінків. Така річ вдало підкреслить вашу блузу, сорочку, пуловер чи лонгслів. Марсала . Цей колір був на піку популярності кілька років поспіль, у народі його прозвали "стиглою вишнею". Темний, дуже соковитий, він чудово личив жінкам будь-якого віку. Але цієї осені краще придивитися до класичного бордового кольору, який на піку моди восени 2023 року.

. Цей колір був на піку популярності кілька років поспіль, у народі його прозвали "стиглою вишнею". Темний, дуже соковитий, він чудово личив жінкам будь-якого віку. Але цієї осені краще придивитися до класичного бордового кольору, який на піку моди восени 2023 року. Лавандовий колір у всіх можливих відтінках був скрізь: в одязі, манікюрі, аксесуарах і в макіяжі. Але цієї осені краще забути цей колір, оскільки він уже не в моді. І надати перевагу пастельним відтінкам: молочному, бежевому та кремовому.

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