7 жовтня — яке церковне свято, що не можна робити цього дня, якщо боїтесь за родину

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 7 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха. Відомі християнські святі, які прославились своєю вірністю Христу в часи переслідувань. Сергій і Вакх жили в III-IV століттях у часи правління імператора Максиміана, відомого своїми гоніннями на християн. Сергій був військовим, а Вакх — його другом і також військовим. Обидва вони відрізнялися мужністю і вірністю своїй вірі.

Коли Сергій і Вакх відмовились принести жертву язичницьким богам і зізнались у своїй вірі, їх заарештували. Обидва зазнали жорстоких катувань, проте залишались вірними Христу. Згідно з переказами, їх мучили різними способами, але вони витримали всі випробування.

У результаті Сергій і Вакх були страчені: їх убили мечем. Вважається, що це сталося в місті Римі.

Церква канонізувала Сергія і Вакха. Вони є символом стійкості у вірі, і їхній приклад надихає багатьох християн. Вони часто зображуються в іконографії, часто в шоломах і військових обладунках, як воїни Христові. Історія святих мучеників Сергія та Вакха закликає віруючих до мужності і незламності у вірі. Їхній приклад служить нагадуванням про важливість вірності навіть у найскладніших обставинах. Вони стали покровителями християн, які переживають переслідування за свою віру.

Прикмети 7 жовтня

Народні прикмети 7 жовтня / Фото: Unsplash

Випав сніг, але листя ще на деревах — він скоро розтане.

Сніжить до ранньої зими.

Тепла погода зберігатиметься ще три тижні.

Що завтра не можна робити

Забороняється цього дня брати подарунки у незнайомців — з речами отримаєте чужі біди. Це не найкращий день для весілля. Вважається, що тоді новостворена родина буде жити нещасливо і в сварках.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що нечисті сили стають дуже активними з приходом холодів. Тому намагалися сидіти вдома, особливо після заходу сонця. Продовжували поповнювати запаси на зиму.

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