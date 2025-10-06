- Дата публікації
7 жовтня — яке церковне свято, чим в жодному разі не можна займатися на Сергія
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 7 жовтня, в православному календарі Сергій і Вакх були вихідцями з Персії або Месопотамії (у різних джерелах — регіони сучасного Ірану та Іраку), що свідчить про поширення християнства на східних теренах Римської імперії. Вони належали до знатної родини, і вже в юності прийняли християнську віру.
Сергій і Вакх постали перед владою римських правителів під час переслідувань християн (приблизно III–IV століття).Їм пропонували відмовитися від християнства і поклонитися язичницьким богам, але вони залишилися вірними Христу. Їхні страждання і смерть описуються як мученицькі: зазвичай це спалення, розп’яття або катування до смерті. Місце їхнього мучеництва традиційно вказується в Месопотамії чи Сирії.
Прикмети 7 жовтня
Вранці сильний туман і рясна роса — чекайте на сніжну і холодну зиму.
Вже відлетіли ластівки і жайворонки — сильні морози не за горами.
Хмарно — до теплої і дощової осені.
Що завтра не можна робити
Народні повір’я цього дня попереджають: краще не відкладати і не переносити важливі справи — вони можуть не вийти. Також вірять, що на Сергія Зимового небажано займатися випічкою: місити тісто, сипати борошно, пекти чи смажити. Інакше це нібито загрожує матеріальними труднощами та нестачею добробуту.
Що можна робити завтра
7 жовтня у молитвах до святих просять захисту та витримки, щоб легше перенести наближення холодів. У давнину цього дня починали топити печі, готуючи оселю до зими. За народним повір’ям, виходячи цього дня з дому, слід брати з собою щось нове, навіть маленьку річ, наприклад, носову хустку — вважалося, що це приносить здоров’я та оберігає від негараздів.