7 жовтня — яке церковне свято, чим в жодному разі не можна займатися на Сергія

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 7 жовтня

Церковне свято 7 жовтня / © Unsplash

Завтра, 7 жовтня, в православному календарі Сергій і Вакх були вихідцями з Персії або Месопотамії (у різних джерелах — регіони сучасного Ірану та Іраку), що свідчить про поширення християнства на східних теренах Римської імперії. Вони належали до знатної родини, і вже в юності прийняли християнську віру.

Сергій і Вакх постали перед владою римських правителів під час переслідувань християн (приблизно III–IV століття).Їм пропонували відмовитися від християнства і поклонитися язичницьким богам, але вони залишилися вірними Христу. Їхні страждання і смерть описуються як мученицькі: зазвичай це спалення, розп’яття або катування до смерті. Місце їхнього мучеництва традиційно вказується в Месопотамії чи Сирії.

Прикмети 7 жовтня

Народні прикмети 7 жовтня / © unsplash.com

  • Вранці сильний туман і рясна роса — чекайте на сніжну і холодну зиму.

  • Вже відлетіли ластівки і жайворонки — сильні морози не за горами.

  • Хмарно — до теплої і дощової осені.

Що завтра не можна робити

Народні повір’я цього дня попереджають: краще не відкладати і не переносити важливі справи — вони можуть не вийти. Також вірять, що на Сергія Зимового небажано займатися випічкою: місити тісто, сипати борошно, пекти чи смажити. Інакше це нібито загрожує матеріальними труднощами та нестачею добробуту.

Що можна робити завтра

7 жовтня у молитвах до святих просять захисту та витримки, щоб легше перенести наближення холодів. У давнину цього дня починали топити печі, готуючи оселю до зими. За народним повір’ям, виходячи цього дня з дому, слід брати з собою щось нове, навіть маленьку річ, наприклад, носову хустку — вважалося, що це приносить здоров’я та оберігає від негараздів.

