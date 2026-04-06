ТСН у соціальних мережах

70‑ті повертаються: п’ять зачісок, які знову стануть хітом навесні 2026 року

Навесні 2026 року на піку моди знову опиняються найкультовіші зачіски 1970-х.

Тетяна Мележик
Зачіски 1970‑х , які повертаються навесні 2026 року

Зачіски 1970‑х, які повертаються навесні 2026 року / © pexels.com

Легендарні образи Джейн Біркін, Шер і Твіґґі знову надихають стилістів та зірок. Ці п’ять зачісок, як пишуть в Vogue, повертаються, щоб зробити ваш образ сучасним і водночас ретро.

1970‑ті не знали стриманості: диско-музика звучала з усіх радіо, акторки щедро наносили рум’яна, а волосся укладали максимально об’ємно. Саме тоді народилися образи, які стали символами епохи. Фарра Фосетт із каскадною стрижкою «метелик», Твіґґі з хвилястим бобом і Джейн Біркін із прямим волоссям і чубчиком — їхні образи досі надихають модниць у всьому світі.

«Метелик» — об’ємна класика

Фарра Фосетт підкорила екрани зачіскою «метелик». Локони, закручені назовні, створюють неймовірний об’єм. Стиліст Гвідо Палау радить: фен, кругла щітка і правильно розділений чубчик — і ви відчуєте справжній дух 70-х.

Довге пряме волосся

Шер залишила слід у моді завдяки своєму чорному прямому волоссю. Цей образ із шоу The Sonny & Cher Comedy Hour надихнув і бренд Sacai: на показі весна-літо 2026 моделі показали майже ідентичну зачіску.

Середня довжина з чубчиком

Джейн Біркін зробила середню довжину з легким градуюванням і прямим чубчиком класикою. Сучасний варіант від Sacai додає текстуру та видовжений чубчик — стильно, сучасно і трохи ностальгічно.

Довгі хвилі

Ще один культовий образ Шер — довгі хвилясті пасма кінця 70-х. Сьогодні їх відтворюють зірки на червоних доріжках та подіумах, як-от у Chloé. Мінімум засобів — максимум природного об’єму.

Короткий хвилястий боб

Твіґґі проклала шлях класичному бобу своїм хвилястим варіантом. Сьогодні дизайнери, зокрема Крістофер Есбер, роблять його гладким і елегантним, але він не втрачає ретро-шарму 70-х.

Цього сезону ретро стає сучасним. Оберіть свій стиль і дозвольте легендам 70-х ожити у вашому образі.

