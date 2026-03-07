Церковне свято 8 березня / © pexels.com

Реклама

Завтра, 8 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікомидійського. Про дитинство та юність Теофілакта відомо обмежено. З ранніх років він прагнув життя, присвяченого духовності та служінню Богу. Молодий Теофілакт обрав чернечий шлях, вступивши до одного з монастирів Малої Азії, де він проявив виняткову дисципліну, смирення та глибоку молитву. Його духовні наставники відзначали його відданість посту, молитві та благодійному служінню, що стало підґрунтям його майбутнього служіння як єпископа.

Завдяки своїм духовним і моральним якостям, Теофілакт був висвячений на єпископа Нікомидійського. На цій посаді він проявив себе як мудрий пастир, який дбав не лише про духовне зростання пастви, а й про її матеріальні та соціальні потреби. Він активно проповідував Христову віру, організовував догляд за сиротами та нужденними, а також намагався зберегти єдність Церкви в умовах зовнішніх і внутрішніх труднощів.

Святий Теофілакт жив у період, коли гоніння на християн були ще актуальні, а відданість вірі часто каралася смертю або вигнанням. Через відмову зректися Христа він зазнав численних утисків з боку влади та язичницьких сил. Його ісповідницький подвиг полягав не лише у витривалості перед фізичними стражданнями, а й у стійкості духу, у збереженні непохитної віри та моральної чистоти.

Реклама

Прикмети 8 березня

Народні прикмети 8 березня / © unsplash.com

Якщо вранці морозний туман, то весна буде теплою і ранньою.

Якщо сонце зранку світить ясно, значить літо буде тепле і родюче.

Вітер 8 березня з півночі — до холодного травня; з півдня — до раннього тепла.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість радить 8 березня не починати нових справ, не вирушати в тривалі подорожі та утриматися від дачі грошей у борг — вважається, що будь-які ризиковані або фінансові кроки в цей день можуть обернутися непередбачуваними труднощами.

Що можна робити завтра

Цей день у православ’ї присвячений молитві та духовному зміцненню. Люди звертаються до святих за заступництвом перед Господом, просять укріпити віру, дати терпіння у випробуваннях та захист від негараздів, а також моляться за мир і спокій у сім’ї та громаді.